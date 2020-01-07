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https://ria.ru/20200107/1563159763.html
Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России
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РИА Новости

Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России

11:07 07.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидПосетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Центры занятости населения предоставляют россиянам все больше услуг, расширяя возможности трудоустройства, однако компании не доверяют государству хорошие вакансии, не воспринимая его как поставщика хороших кандидатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее Минтруд опубликовал прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы. Согласно нему, ожидается сохранение показателя безработицы на одном уровне до 2022 года, численность занятых начнет увеличиться с 2021 года, а повышение пенсионного возраста не приведет к росту напряжения на рынке труда. По словам главы министерства Максима Топилина, безработица в России находится на уровне 4,5-4,7%, в следующем году цифры сохранятся на том же уровне.
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Значительная часть безработных не идут в службы занятости и не пользуются их услугами, в том числе программами переобучения и пособиями, отметила заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ Татьяна Разумова. "Возникает такой вопрос: во-первых, это действительно безработные? Или это вот люди, которым есть на что жить? Которые выбирают? Насколько они действительно нуждаются в помощи и поддержке?" - задается вопросами эксперт.
Она пояснила, что выявлять действительно не имеющих работы людей нужно, чтобы предоставлять им адресную помощь. Но часть "безработных" могут иметь неформальные источники дохода, не платя при этом налоги. Также есть люди, которые не могут зарегистрироваться на бирже труда, например, из-за потери документов или потому что физически не могут добраться до центров занятости.
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Говоря о таких центрах, эксперт отметила, что в их работе происходят серьезные изменения в положительную сторону: растет объем предоставляемых населению услуг, в том числе дистанционно. "Существенно расширяют возможности для трудоустройства и поддержка мобильности населения, и программы действуют опережающего обучения для тех людей, которым нужно поменять профессию. Вот это все, в общем-то, есть, только надо уметь этим пользоваться и быть социально активным", - добавила Разумова.
Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков также отметил, что показатель безработицы в России традиционно низкий, но в этих цифрах есть некоторая недостоверность. По его мнению, людям невыгодно вставать на учет на биржу труда из-за низкой соцподдержки безработных, поэтому люди не всегда попадают в статистику.
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Эксперт также отметил, что компании не очень охотно сотрудничают с биржей труда, хорошие вакансии туда попадают редко, и это происходит не только в России. "Я думаю, что просто есть некоторое недоверие со стороны бизнеса в отношении государства, что государство в состоянии закрывать вакансии сложные. То есть государство не воспринимается как некоторый такой надежный поставщик хороших кандидатов", - считает Ицаков.
Он добавил, что подбор специалиста на высокую позицию идет довольно долго и тщательно по множеству критериев. В этом случае компаниям нужен хороший фильтр, а службы занятости, скорее, обеспечивают поток не очень качественных кандидатов.
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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
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