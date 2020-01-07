Китай призвал США выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам

"Предоставление визовых удобств представителям всех стран для участия в заседаниях ООН является международной обязанностью США как принимающей страны. Мы призываем США в полной мере выполнять свои обязанности как принимающей страны, предоставлять удобства работникам соответствующих стран для участия в заседаниях ООН", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения об отказе в выдаче визы Зарифу.