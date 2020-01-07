Китай призвал США выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН 9 января.
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"Предоставление визовых удобств представителям всех стран для участия в заседаниях ООН является международной обязанностью США как принимающей страны. Мы призываем США в полной мере выполнять свои обязанности как принимающей страны, предоставлять удобства работникам соответствующих стран для участия в заседаниях ООН", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения об отказе в выдаче визы Зарифу.
Ранее США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.
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