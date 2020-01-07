Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T10:27+0300
https://ria.ru/20200107/1563156541.html
СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/44/1558164411_0:26:3007:1717_1036x0_80_0_0_3aa32795914e26bcf1142deaf7f5f219.jpg
РИА Новости

СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН

05:03 07.01.2020 (обновлено: 10:27 07.01.2020)
22929
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Отмечается, что Зариф собирался принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в четверг.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран — членов всемирной организации, хотя периодически пренебрегают этим.
Комментарием Государственного департамента США РИА Новости не располагает.
В прошлом Зариф получал американскую визу для участия в мероприятиях ООН, но его перемещения строго контролировались.
В начале января США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие высокопоставленные иранские чиновники, осудил действия США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал Вашингтону возмездие за убийство Сулеймани.
Глава Пентагона Марк Эспер
Вчера, 02:13
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
17895466185
Обсудить 67
Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Нежелание допускать на свою территорию подозреваемых в терроризме вполне понятно.
7 января, 06:37
ДРДин Рид
110009158
Не пора ли перенести ООН куда нибудь на другую территорию?
7 января, 06:17
Viktor Neimann
17120301
Рекомендуем
Резиденция президента США в Вашингтоне
Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Глава Пентагона Марк Эспер
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
Карлос Гон
Гона вывезли из Японии в ящике двое американцев, сообщает СМИ
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
Лента новостейМолния