СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Отмечается, что Зариф собирался принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в четверг.
США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран — членов всемирной организации, хотя периодически пренебрегают этим.
Комментарием Государственного департамента США РИА Новости не располагает.
В прошлом Зариф получал американскую визу для участия в мероприятиях ООН, но его перемещения строго контролировались.
В начале января США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие высокопоставленные иранские чиновники, осудил действия США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал Вашингтону возмездие за убийство Сулеймани.