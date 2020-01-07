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Силовики размещают вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики размещают вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ДНР

10:20 07.01.2020 (обновлено: 13:29 07.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах и вблизи пунктов пропуска в Донбассе, сообщил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов, а также в непосредственной близости от КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда. — Прим. ред.)", — сказал представитель Народной милиции.
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По его словам, чтобы скрыть нарушения, украинские силовики глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ.
"Все перечисленные выше нарушения отвода вооружения и препятствования деятельности миссии фиксируются в официальных отчетах СММ ОБСЕ", — добавил представитель ведомства.
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