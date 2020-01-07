Силовики размещают вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ДНР

"Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов, а также в непосредственной близости от КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда. — Прим. ред.)", — сказал представитель Народной милиции.