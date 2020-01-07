Силовики размещают вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах и вблизи пунктов пропуска в Донбассе, сообщил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов, а также в непосредственной близости от КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда. — Прим. ред.)", — сказал представитель Народной милиции.
По его словам, чтобы скрыть нарушения, украинские силовики глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ.
"Все перечисленные выше нарушения отвода вооружения и препятствования деятельности миссии фиксируются в официальных отчетах СММ ОБСЕ", — добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения