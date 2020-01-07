Автобус с 40 туристами из Бийска застрял по дороге на Шерегеш

БАРНАУЛ, 7 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший 40 туристов из Бийска на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш, застрял на трассе, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Поломка произошла накануне на 200-ом километре автомобильной дороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк".
"Полицейские выяснили, что у транспортного средства, следовавшего из города Бийск Алтайского края в кузбасский поселок Шерегеш, в пути оказалась неисправна топливная система", — говорится в сообщении.
Полицейские помогли туристам добраться до Шерегеша на попутном транспорте. Автобус удалось отремонтировать на месте, после чего он продолжил свой путь по маршруту.
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