Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице - до минус двух градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода в Москве и по области преимущественно облачная, местами пройдет слабый снег, возможна гололедица. Ноль - минус два в столице, и минус три - плюс 1 в Подмосковье",- сказал Леус.
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Метеоролог также добавил, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.