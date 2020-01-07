Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице - до минус двух градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.