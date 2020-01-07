SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI— SpaceX (@SpaceX) 7 января 2020 г.
Falcon 9 стартовала в 05:19 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ступень ракеты совершила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Для этой ступени это уже четвертый полет.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет. Спутники будут работать на орбите высотой в 290 километров.
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