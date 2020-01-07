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https://ria.ru/20200107/1563158365.html
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/25/1562482594_0:139:3393:2048_1036x0_80_0_0_e19ebeba9b065940030fd421355d3e98.jpg
РИА Новости

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

10:12 07.01.2020 (обновлено: 11:22 07.01.2020)
29892
© REUTERS / Joe SkipperЗапуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал
© REUTERS / Joe Skipper
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Falcon 9 стартовала в 05:19 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ступень ракеты совершила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Для этой ступени это уже четвертый полет.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет. Спутники будут работать на орбите высотой в 290 километров.
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ФлоридаИлон МаскКанавералSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXСША
Популярные комментарии
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7 января, 12:14
p1patriot 1969
26700068
Вот это прорыв, понимаю.)))
7 января, 12:08
Ф.Ферапонтиков .
44710020
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