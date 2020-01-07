Сиквел "Джуманджи" собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Фильм вышел в широкий российский прокат 12 декабря. В день премьеры "Джуманджи" заработал более 32 миллионов рублей, а первый уикенд принес картине почти 313 миллионов рублей.
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Общие сборы картины по состоянию на 7 января составляют более 1 миллиарда рублей.
Приключения четверых друзей внутри волшебной и непредсказуемой игры "Джуманджи" продолжаются. Спенсер, Беттани, Фридж и Марта вернулись на каникулы в родной город Брентфорт. Спенсер решает вернуться в игру, и Марте, Фриджу и Беттани ничего не остается, как вновь сплотиться и отправиться вслед за своим другом в опасное путешествие по Джуманджи. Но правила игры изменились, кроме джунглей появились другие уровни.