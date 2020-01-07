Сиквел "Джуманджи" собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Фильм вышел в широкий российский прокат 12 декабря. В день премьеры "Джуманджи" заработал более 32 миллионов рублей, а первый уикенд принес картине почти 313 миллионов рублей.

Приключения четверых друзей внутри волшебной и непредсказуемой игры "Джуманджи" продолжаются. Спенсер, Беттани, Фридж и Марта вернулись на каникулы в родной город Брентфорт. Спенсер решает вернуться в игру, и Марте, Фриджу и Беттани ничего не остается, как вновь сплотиться и отправиться вслед за своим другом в опасное путешествие по Джуманджи. Но правила игры изменились, кроме джунглей появились другие уровни.