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Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

09:37 07.01.2020 (обновлено: 09:38 07.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 27 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 6 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-1 по подконтрольному республике населенному пункту Желобок.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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