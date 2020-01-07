У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.05 по времени UTC (09.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от острова Симелуэ, расположенного к западу от острова Суматра. Очаг залегал на глубине 20 километров.
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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.