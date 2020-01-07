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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

09:35 07.01.2020 (обновлено: 10:26 07.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановСуматра
Суматра
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Суматра. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.05 по времени UTC (09.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от острова Симелуэ, расположенного к западу от острова Суматра. Очаг залегал на глубине 20 километров.
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