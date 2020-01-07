В Ярославской области назвали возможную причину пожара в частном доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве основной причины пожара в частном жилом доме в Борисоглебском районе Следователи рассматривают в качестве основной причины пожара в частном жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области , где погибли трое детей, неисправность электропроводки, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате пожара ночью во вторник в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры погибли трое детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения, двое взрослых были госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.

Как сообщает СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Уточняется, что детям было 5, 8 и 11 лет.

"По данным следствия, сегодня ночью в частном деревянном доме деревни Кучеры Борисоглебского района возникло возгорание, в результате которого погибли трое малолетних детей, их родители с ожогами госпитализированы. В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки", - говорится в сообщении.