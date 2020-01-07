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В Ярославской области назвали возможную причину пожара в частном доме
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РИА Новости

В Ярославской области назвали возможную причину пожара в частном доме

09:33 07.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве основной причины пожара в частном жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, где погибли трое детей, неисправность электропроводки, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате пожара ночью во вторник в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры погибли трое детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения, двое взрослых были госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.
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Как сообщает СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Уточняется, что детям было 5, 8 и 11 лет.
"По данным следствия, сегодня ночью в частном деревянном доме деревни Кучеры Борисоглебского района возникло возгорание, в результате которого погибли трое малолетних детей, их родители с ожогами госпитализированы. В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, также будут приняты меры к установлению причин и условий, которые способствовали трагедии, информирует следствие.
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