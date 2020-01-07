Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

В питании пожилых особое значение имеет прием обогащенных продуктов и биологически активных добавок к еде, которые способствуют повышению пищевой плотности рациона без увеличения калорийности. Средняя энергетическая ценность рациона для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000.