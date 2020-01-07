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2020-01-07T13:32+0300
https://ria.ru/20200107/1563157688.html
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

09:18 07.01.2020 (обновлено: 13:32 07.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовОвощи и фрукты
Овощи и фрукты
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Люди пожилого возраста должны иметь дробный четырех- или пятиразовый режим питания без больших перерывов между ними, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Если же человек страдает хроническими заболеваниями в стадии ремиссии или обострения, то нужно придерживаться диетического питания.
Ведомство отметило, что состояние здоровья в пожилом возрасте определяется как генетическими, так и внешними факторами. Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли. Однако оно должно быть полноценным по содержанию витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и аминокислот.
Роспотребнадзор посоветовал следить за поступлением в организм витаминов-антиоксидантов, а также за кальцием, калием, железом, магнием, цинком и хромом.
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В питании пожилых особое значение имеет прием обогащенных продуктов и биологически активных добавок к еде, которые способствуют повышению пищевой плотности рациона без увеличения калорийности. Средняя энергетическая ценность рациона для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000.
Количество пищевых волокон должно находиться на уровне 24-30 граммов в сутки. Для его поддержания нужно включить в рацион разнообразные овощи, фрукты и зелень. Содержание растительных масел среди всех жиров должно составлять не менее 50 процентов, а углеводы должны быть представлены в основном крахмалом. Подобный рацион будет направлен на уменьшение уровня холестерина и глюкозы.
Ведомство отмечает, что залог долгожительства заключается не только в рационе, но и в регулярной физической активности и ведении здорового образа жизни.
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витаминысольфруктыСахардиетыЗдоровьеРоспотребнадзорМоскваРоссияПитаниеОбщество
Популярные комментарии
Ур-р-а!Слава нашему Роспотребнадзору!Теперь-то мы знаем,как и что должны кушать пожилые люди!А то как дети малые - даже и не догадывались.Теперь-бы ещё узнать - где на всё это денег взять.Роспотребнадзор не даст,нет?
7 января, 10:10
Марианна Шахбазян
64500013
не учите меня есть..!!...лучше помогите материально..!!
7 января, 09:54
GOLDEN SECTION
5120118
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