Эксперты рассказали о последствиях ухода США из Ирака

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости, Михаил Тургиев. Вывод американских войск из Вывод американских войск из Ирака мог бы оказаться выгодным и для президента США Дональда Трампа, и для Ирана , а также помог бы разрядить обстановку после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, считают эксперты организации “Международная кризисная группа”.

Иран выжидает

“Думаю, сейчас они спокойно сидят и собирают некоторые политические выгоды того, что произошло: голосование в иракском парламенте, массовые демонстрации однозначно в Иране, а также в Ираке… Полагаю, они считают, что могут получить и некоторые дипломатические дивиденды в какой-то момент”, - сказал во вторник журналистам глава организации Роберт Малли.

При этом он выразил уверенность, что обещанный иранским руководством ответ на действия США обязательно будет дан.

“Вопрос в том, будет ли это напрямую или косвенно, сейчас или потом, будет ли это военный ответ, кибер- или ядерный вариант. Посмотрим. Но я буду очень удивлен, если ничего не будет”, - сказал эксперт.

По его словам, Тегеран опасается, что отсутствие ответа будет воспринято как проявление слабости.

“Думаю, им нужно что-то, что покажет, что они не сбрасывают это со счетов, но при этом не приведет к войне, где они заплатят высокую цену”, - сказал Малли.

Трата ресурсов

Говоря о возможных сроках такого ответа Ирана, Малли обратил внимание на то, что чем дольше Тегеран будет затягивать это, тем дольше американцам придется находиться в состоянии ожидания. Это отвлечет ресурсы на обеспечение безопасности их войск, а также будет мешать другим действиям. Например, напомнил эксперт, им уже пришлось приостановить действия по борьбе с террористической организацией “Исламское государство”* в Ираке.

“И это может быть актуально для Персидского залива, для Ближнего Востока и, возможно, и в других частях света, где есть американские войска”, - добавил он.

Союзники замерли

По мнению эксперта группы Найсана Рафати, целями Ирана могут стать американские объекты, интересы или союзники. Частичное подтверждение этому он видит в заявлениях Трампа о непропорциональное ответном ударе в случае действий Ирана.

“Может, я слишком глубоко копаю, но когда президент говорит об этом, он выделяет конкретно личный состав и объекты. Не интересы, не союзников”, - сказал он.

В свете этого, говорит он, для Ирана есть большое число потенциальных целей, что несет в себе дополнительные риски для ситуации в регионе.

Обычно идущие в фарватере США Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты воздерживаются от положительных оценок убийства Сулеймани, потому что не хотят, чтобы Иран обвинил их в чем-то, согласен с ним Малли.

“Они знают, что будут гораздо более легкой целью, чем США. Думаю, им следует быть осторожными. Не знаю, честно говоря, какую роль они могут тут сыграть. Первый шаг в сторону деэскалации должен сделать Иран. Мяч сейчас на их стороне”, - добавил он.

Уход США из Ирака

По мнению Рафати, если в результате все придет к тому, что США уйдут из Ирака, для Тегерана это будет “успехом без единого выстрела”.

“Если это произойдет, то присутствие США в Сирии тоже может быть поставлено под вопрос без доступной логистической поддержки в Ираке”, - сказал он.

Эксперт напомнил, что иранские официальные лица своей конечной целью называют прекращение американского присутствия в Западной Азии.

С возможностью выхода США из Ирака согласен и Малли, хотя он и признает, что некоторые негативные последствия, такие как прекращение США борьбы с ИГ*, у этого будут.

“Там не исключен беспроигрышный вариант для Трампа и Ирана. Трамп давно говорит, что он хочет выводить войска, прекращать войны. При этом он не смог уйти из Сирии, хотя старался, из Афганистана, хотя старался. Он может сказать: они не хотят меня там, зачем оставаться? И если он объявит о выходе, Иран сможет заявить о своего рода победе”, - считает он.

И подобное решение может сгладить стремление Ирана отомстить за Сулеймани, не исключает Малли.