Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T09:17+0300
https://ria.ru/20200107/1563157638.html
Эксперты рассказали о последствиях ухода США из Ирака
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/67/1563146735_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_ce87e9aadde87e0a8061225c542d40c9.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о последствиях ухода США из Ирака

09:17 07.01.2020
36603
© REUTERS / U.S. MarinesМорской пехотинец США в Багдаде
Морской пехотинец США в Багдаде
© REUTERS / U.S. Marines
Морской пехотинец США в Багдаде
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости, Михаил Тургиев. Вывод американских войск из Ирака мог бы оказаться выгодным и для президента США Дональда Трампа, и для Ирана, а также помог бы разрядить обстановку после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, считают эксперты организации “Международная кризисная группа”.

Иран выжидает

“Думаю, сейчас они спокойно сидят и собирают некоторые политические выгоды того, что произошло: голосование в иракском парламенте, массовые демонстрации однозначно в Иране, а также в Ираке… Полагаю, они считают, что могут получить и некоторые дипломатические дивиденды в какой-то момент”, - сказал во вторник журналистам глава организации Роберт Малли.
При этом он выразил уверенность, что обещанный иранским руководством ответ на действия США обязательно будет дан.
“Вопрос в том, будет ли это напрямую или косвенно, сейчас или потом, будет ли это военный ответ, кибер- или ядерный вариант. Посмотрим. Но я буду очень удивлен, если ничего не будет”, - сказал эксперт.
По его словам, Тегеран опасается, что отсутствие ответа будет воспринято как проявление слабости.
“Думаю, им нужно что-то, что покажет, что они не сбрасывают это со счетов, но при этом не приведет к войне, где они заплатят высокую цену”, - сказал Малли.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 02:59
Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США

Трата ресурсов

Говоря о возможных сроках такого ответа Ирана, Малли обратил внимание на то, что чем дольше Тегеран будет затягивать это, тем дольше американцам придется находиться в состоянии ожидания. Это отвлечет ресурсы на обеспечение безопасности их войск, а также будет мешать другим действиям. Например, напомнил эксперт, им уже пришлось приостановить действия по борьбе с террористической организацией “Исламское государство”* в Ираке.
“И это может быть актуально для Персидского залива, для Ближнего Востока и, возможно, и в других частях света, где есть американские войска”, - добавил он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
6 января, 20:52
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Союзники замерли

По мнению эксперта группы Найсана Рафати, целями Ирана могут стать американские объекты, интересы или союзники. Частичное подтверждение этому он видит в заявлениях Трампа о непропорциональное ответном ударе в случае действий Ирана.
“Может, я слишком глубоко копаю, но когда президент говорит об этом, он выделяет конкретно личный состав и объекты. Не интересы, не союзников”, - сказал он.
В свете этого, говорит он, для Ирана есть большое число потенциальных целей, что несет в себе дополнительные риски для ситуации в регионе.
Обычно идущие в фарватере США Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты воздерживаются от положительных оценок убийства Сулеймани, потому что не хотят, чтобы Иран обвинил их в чем-то, согласен с ним Малли.
“Они знают, что будут гораздо более легкой целью, чем США. Думаю, им следует быть осторожными. Не знаю, честно говоря, какую роль они могут тут сыграть. Первый шаг в сторону деэскалации должен сделать Иран. Мяч сейчас на их стороне”, - добавил он.
Госсекретарь США Майк Помпе
6 января, 12:40
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Уход США из Ирака

По мнению Рафати, если в результате все придет к тому, что США уйдут из Ирака, для Тегерана это будет “успехом без единого выстрела”.
“Если это произойдет, то присутствие США в Сирии тоже может быть поставлено под вопрос без доступной логистической поддержки в Ираке”,  - сказал он.
Эксперт напомнил, что иранские официальные лица своей конечной целью называют прекращение американского присутствия в Западной Азии.
С возможностью выхода США из Ирака согласен и Малли, хотя он и признает, что некоторые негативные последствия, такие как прекращение США борьбы с ИГ*, у этого будут.
“Там не исключен беспроигрышный вариант для Трампа и Ирана. Трамп давно говорит, что он хочет выводить войска, прекращать войны. При этом он не смог уйти из Сирии, хотя старался, из Афганистана, хотя старался. Он может сказать: они не хотят меня там, зачем оставаться? И если он объявит о выходе, Иран сможет заявить о своего рода победе”, - считает он.
И подобное решение может сгладить стремление Ирана отомстить за Сулеймани, не исключает Малли.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
6 января, 09:38
"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани
10487658
Обсудить 5
Гибель иранского генерала Касема СулейманиРоберт МаллиДональд ТрампИракСирияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Резиденция президента США в Вашингтоне
Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
Лента новостейМолния