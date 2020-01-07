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В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в бытовках
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РИА Новости

В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в бытовках

08:56 07.01.2020 (обновлено: 12:34 07.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПоследствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при возгорании бытовок на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области, все погибшие предварительно выходцы из Средней Азии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Нестерово в результате пожара в строительных бытовках погибли четыре человека ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.
Обстоятельства пожара выясняются.
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