В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в бытовках

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при возгорании бытовок на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области, все погибшие предварительно выходцы из Средней Азии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Нестерово в результате пожара в строительных бытовках погибли четыре человека ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.
Обстоятельства пожара выясняются.
19 октября 2019, 13:26Крупные пожары в России