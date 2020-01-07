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Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ
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РИА Новости

Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ

08:46 07.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 7 янв – РИА Новости. Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, комплекс и соответствующее подразделение южнокорейских ВВС ранее находились в провинции Кёнсан-Пукто, но в первых числах января были передислоцированы на бывшую военную базу на горе Пугаксан позади резиденции президента Южной Кореи.
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Предполагается, что комплекс оснащен ракетами PAC-2 и PAC-3, предназначенными для перехвата самолетов и ракет на высотах около 20-40 километров.
Как отмечает агентство, еще с 2017 года южнокорейские военные настаивали на передислокации одной из имеющихся у армии ракетных батарей Patriot, чтобы усилить оборону центральных и северных районов, поскольку противоракетного комплекса THAAD в уезде Сонджу достаточно для защиты южной части страны.
Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В числе прочего он заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
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Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )Южная КореяКНДРВ мире
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