Южная Корея перебросила комплекс ПРО Patriot в Сеул, сообщили СМИ

СЕУЛ, 7 янв – РИА Новости. Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР , передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, комплекс и соответствующее подразделение южнокорейских ВВС ранее находились в провинции Кёнсан-Пукто, но в первых числах января были передислоцированы на бывшую военную базу на горе Пугаксан позади резиденции президента Южной Кореи.

Предполагается, что комплекс оснащен ракетами PAC-2 и PAC-3, предназначенными для перехвата самолетов и ракет на высотах около 20-40 километров.

Как отмечает агентство, еще с 2017 года южнокорейские военные настаивали на передислокации одной из имеющихся у армии ракетных батарей Patriot, чтобы усилить оборону центральных и северных районов, поскольку противоракетного комплекса THAAD в уезде Сонджу достаточно для защиты южной части страны.