Япония ввела проверку грузов для частных самолетов после побега Гона

ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Япония ввела обязательную проверку крупногабаритного багажа в четырех крупных международных аэропортах страны для частных самолетов в связи с тайным вывозом за границу экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщил во вторник министр земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.
По его словам, решение вступило в силу 6 января и действует в токийских аэропортах Ханэда и Нарита, в аэропорту Тюбу, а также в международном аэропорту Кансай в Осаке, откуда, предположительно, и был тайно вывезен на частном самолете Карлос Гон перед новым годом в ящике для багажа двумя гражданами США.
Бывший глава Nissan и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что Гон декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.