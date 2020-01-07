Япония ввела проверку грузов для частных самолетов после побега Гона

Бывший глава Nissan и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что Гон декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.