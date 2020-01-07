Трамп снял запрет на выделение помощи Боливии в 2020 финансовом году

"Настоящим я объявляю, что предоставление Соединенными Штатами помощи Боливии в 2020 финансовом году жизненно важно для национальных интересов США", - говорится в документе.

Бывший президент Боливии Эво Моралес, которого неоднократно критиковали власти США, покинул свой пост и страну под давлением военных после того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает ее на этом посту.