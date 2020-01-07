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Трамп снял запрет на выделение помощи Боливии в 2020 финансовом году
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РИА Новости

Трамп снял запрет на выделение помощи Боливии в 2020 финансовом году

07:06 07.01.2020 (обновлено: 07:07 07.01.2020)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что снимает запрет на предоставление помощи Боливии в 2020 финансовом году, говорится в меморандуме, опубликованном пресс-службой Белого дома.
"Настоящим я объявляю, что предоставление Соединенными Штатами помощи Боливии в 2020 финансовом году жизненно важно для национальных интересов США", - говорится в документе.
Бывший президент Боливии Эво Моралес, которого неоднократно критиковали власти США, покинул свой пост и страну под давлением военных после того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает ее на этом посту.
Президент США Дональд Трамп
17 декабря 2019, 22:48
Трамп заявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес
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