В Ярославской области трое детей погибли в пожаре в частном доме

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Борисоглебском районе Ярославской области трое детей погибли, еще два человека пострадали про пожаре в частном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, двое пострадавших госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.
В 05.15 пожар ликвидировали на площади около 25 квадратных метров.
К ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.