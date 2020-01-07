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В Ярославской области трое детей погибли в пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Ярославской области трое детей погибли в пожаре в частном доме

07:04 07.01.2020 (обновлено: 13:26 07.01.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Борисоглебском районе Ярославской области трое детей погибли, еще два человека пострадали про пожаре в частном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.
В 05.15 пожар ликвидировали на площади около 25 квадратных метров.
К ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.
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