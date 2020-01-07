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2020-01-07T06:51+0300
https://ria.ru/20200107/1563156950.html
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
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РИА Новости

Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

06:51 07.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ООН, 7 янв – РИА Новости. Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним".
Президент США Дональд Трамп
6 января, 18:00
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Отвечая на вопрос ведущей, означает ли такой шаг, что правительство Ирана планирует начать производить ядерное оружие, Тахт-Раванчи заявил: "Нет, мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие".
"В то же время в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию. Таким образом мы не хотим обладать ядерным оружием", - подчеркнул он.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 05:03
СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Маджид Тахт-РаванчиООНИранСШАВ мире
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