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2020-01-07T06:42+0300
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SpaceX проведет испытание системы эвакуации Crew Dragon
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РИА Новости

SpaceX проведет испытание системы эвакуации Crew Dragon

06:42 07.01.2020
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© NASA / Joel Kowsky Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
 Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
© NASA / Joel Kowsky
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Испытание системы эвакуации экипажа новейшего космического корабля Crew Dragon в случае аварийного старта состоится 18 января, сообщило НАСА.
"НАСА и SpaceX планируют провести испытание системы эвакуации в полете корабля Crew Dragon … не раньше 18 января", - сообщило ведомство в своем Twitter аккаунте. Ранее ожидалось, что испытание пройдет еще до конца 2019 года. Как сообщили в НАСА, отсрочка даст дополнительное время для подготовки корабля.
Эскиз космического корабля Crew Dragon
14 ноября 2019, 03:54
SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon
Демонстрация возможности эвакуации экипажа на случай аварийного старта необходима для допуска корабля к началу пилотируемых полетов. SpaceX создает пилотируемый Crew Dragon на базе грузового корабля Dragon по контракту с НАСА. Ожидалось, что он будет введен в эксплуатацию в 2019 году, но этого не произошло.
В 2011 году после того, как была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle, США утратили возможность самостоятельных пилотируемых космических стартов. Экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Starliner, который уже провел демонстрацию системы эвакуации на случай аварийного запуска, стартовал к МКС в декабре, но не смог выйти на необходимую орбиту и вернулся на Землю, так и не побывав на МКС. Планируется, что Crew Dragon и Starliner начнут пилотируемые полеты в этом году, но точных сроков не называется.
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