В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Весной прошлого года адвокаты Гона, обвиняемого в финансовых нарушениях, внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
По решению суда сумма залога поступит в государственную казну Японии.
Карлос Гон, по данным японских СМИ, предположительно, был тайно вывезен 30 декабря двумя американцами в ящике на частном самолете из Осаки.
Бывший глава Nissan и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что Гон декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.
Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также провела обыск в его доме и изъяла все три действующие паспорта у адвокатов. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.