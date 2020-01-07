В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии , передает во вторник агентство Киодо

Весной прошлого года адвокаты Гона, обвиняемого в финансовых нарушениях, внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.

По решению суда сумма залога поступит в государственную казну Японии.

Карлос Гон, по данным японских СМИ, предположительно, был тайно вывезен 30 декабря двумя американцами в ящике на частном самолете из Осаки.

Бывший глава Nissan и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что Гон декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.

Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).