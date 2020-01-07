Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T10:30+0300
https://ria.ru/20200107/1563156857.html
Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP
https://cdn21.img.ria.ru/images/105092/61/1050926101_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_87f2074abc32c0d43ebc295206235272.jpg
РИА Новости

Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

06:19 07.01.2020 (обновлено: 10:30 07.01.2020)
26584
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
Резиденция президента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США разрабатывают санкции против Ирака из-за требований вывести американские войска из страны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на три источника.
По словам чиновников, если ограничения все же введут, ведущую роль в них будут играть Минфин и Белый дом. При этом они подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 02:59
Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
Иракский парламент ранее призвал правительство добиться вывода американских сил. После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Трамп подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
6 января, 21:58
Генсек ООН оценил обстановку в мире после убийства Сулеймани
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
6 января, 18:14
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
509298144309
Обсудить 41
Гибель иранского генерала Касема СулейманиСанкцииДональд ТрампИракСШАВ мире
Популярные комментарии
шакалы натуральные.. налетели ракетами из-за границы, дистанционно побомбили...потом все другие страны заставили гадить экономике страны, с которой у самих США никаких экономических отношений нет... обычно поведение трусливого шакала, который во всех мировых войнах и за всю свои истории иначе себя вести не пробовал. Обычная тактика США - трусливо действовать чужими руками и наживаться на этом.. Тфу...
7 января, 06:43
НСНаталья Светлова
17800063
Когда-нибудь цивилизованное человечество просто затопит США, чтобы остановить эту безумную тоталитарную агрессию...
7 января, 06:58
ИЯИбрагим Яблоков
15111063
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану
Карлос Гон
Гона вывезли из Японии в ящике двое американцев, сообщает СМИ
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
Лента новостейМолния