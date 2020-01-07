Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Власти США разрабатывают санкции против Ирака из-за требований вывести американские войска из страны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на три источника.

По словам чиновников, если ограничения все же введут, ведущую роль в них будут играть Минфин и Белый дом. При этом они подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

Иракский парламент ранее призвал правительство добиться вывода американских сил. После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Трамп подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.