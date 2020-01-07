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Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в первый рабочий день
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РИА Новости

Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в первый рабочий день

06:07 07.01.2020 (обновлено: 07:33 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевНебоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Алексей Майшев
Небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Небольшая оттепель, порывистый ветер, мокрый снег и гололедица ждут москвичей в четверг, 9 января, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже восьмого днем мы прогнозируем в связи с перемещением теплого фронта уже увеличение скорости ветра до порывов до 15 метров в секунду, и в дальнейшем девятого ветер будет порывистый — 12-17 метров в секунду. Температура будет повышаться. В первый рабочий день будет оттепель: ночью 0 — минус 2, а днем +2, по области до +3. Начнем мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на девять градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться", — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что в четверг не исключено оледенение на проводах.
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