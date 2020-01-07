Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в первый рабочий день

"Уже восьмого днем мы прогнозируем в связи с перемещением теплого фронта уже увеличение скорости ветра до порывов до 15 метров в секунду, и в дальнейшем девятого ветер будет порывистый — 12-17 метров в секунду. Температура будет повышаться. В первый рабочий день будет оттепель: ночью 0 — минус 2, а днем +2, по области до +3. Начнем мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на девять градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться", — сказал Вильфанд.