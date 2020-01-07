На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошла рождественская служба

"Эта земля дорога сердцу православного человека, особенно в эти дни, потому что по этой земле, по этой территории шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу, предсказав и рассчитав ту самую звезду. Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени: это - празднование того момента, когда бог стал человеком, это событие, не связанное со временем", - сказал, начиная службу, священник полевого храма авиабазы, помощник командующего группировки по работе с верующими военнослужащими Владимир Первушин.