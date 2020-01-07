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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T05:59+0300
https://ria.ru/20200107/1563156797.html
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошла рождественская служба
https://cdn25.img.ria.ru/images/147410/52/1474105269_0:194:2967:1863_1036x0_80_0_0_a37e7087fd972da0e4c106559ce52edb.jpg
РИА Новости

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошла рождественская служба

05:59 07.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские военнослужащие на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
ХМЕЙМИМ (Сирия), 7 янв – РИА Новости. Рождественскую службу провел священник полевого храма, расположенного на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
"Эта земля дорога сердцу православного человека, особенно в эти дни, потому что по этой земле, по этой территории шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу, предсказав и рассчитав ту самую звезду. Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени: это - празднование того момента, когда бог стал человеком, это событие, не связанное со временем", - сказал, начиная службу, священник полевого храма авиабазы, помощник командующего группировки по работе с верующими военнослужащими Владимир Первушин.
Службу посетили 300 сотрудников базы. После нее состоялся концерт, для военнослужащих выступила российская певица Юта, артисты Центрального дома и Центрального академического театра Российской армии.
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х проводит пасхальную службу в в одном из православных храмов Сирии
28 апреля 2019, 09:31Религия и мировоззрение
В сирийских православных храмах прошла пасхальная служба
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Война в СирииХмеймимРождество ХристовоСириярелигияВ мире
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