Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-01-07T11:20+0300
https://ria.ru/20200107/1563156762.html
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_a5a993ddd0dfdd060a3080c253e9c846.jpg
РИА Новости

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink

05:46 07.01.2020 (обновлено: 11:20 07.01.2020)
6020
© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой коммуникационных спутников Starlink.
Старт ракеты был дан в 05:19 мск во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она должна вывести на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. Как сообщила компания, для задействованной в запуске первой ступени ракеты Falcon 9 это четвертый полет.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
31 декабря 2019, 18:26РИА Наука
Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными
Спутникам предстоит работать на орбите высотой в 290 километров, на которую они будут выведены с помощью собственных ионных двигателей. Как сообщили в компании, после отделения от несущей их ракеты и до выхода на заданную орбиту специалисты с Земли будут проверять надлежащую работу каждого спутника. В случае успешного вывода на орбиту созвездие спутников Starlink, запуск которых ведется с мая 2019 года, увеличится до 180.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых устройства — Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Глава SpaceX Илон Маск
21 декабря 2019, 07:50
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
57151017
Обсудить 5
Хочу стать космонавтомSpaceX Falcon 9КанавералКосмос - РИА НаукаSpaceXФлоридаСШАВ мире
Популярные комментарии
Как нож в сердце российскому олигархату!Только начали рабов штамповать,как тут глобальный интернет,так дойдет до глобальной проверки наворованных капиталов и что ???в простых российских граждан придется превращаться,а то еще и на работу придется идти!)))
7 января, 10:05
Сергей Короленко
1141003
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
SpaceX проведет испытание системы эвакуации Crew Dragon
Вифлеемская звезда
Как ученые объясняют феномен Вифлеемской звезды
Космический грузовой корабль Dragon у МКС
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Логотип Роскосмоса
"Роскосмос": убитый в Подмосковье мужчина был сотрудником "ВНИИЭМ"
Резиденция президента США в Вашингтоне
Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Восход Солнца
Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
Лента новостейМолния