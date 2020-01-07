Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Компанияпровела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой коммуникационных спутников Starlink.

Старт ракеты был дан в 05:19 мск во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она должна вывести на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. Как сообщила компания, для задействованной в запуске первой ступени ракеты Falcon 9 это четвертый полет.

Спутникам предстоит работать на орбите высотой в 290 километров, на которую они будут выведены с помощью собственных ионных двигателей. Как сообщили в компании, после отделения от несущей их ракеты и до выхода на заданную орбиту специалисты с Земли будут проверять надлежащую работу каждого спутника. В случае успешного вывода на орбиту созвездие спутников Starlink, запуск которых ведется с мая 2019 года, увеличится до 180.