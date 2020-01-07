Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink

Старт ракеты был дан в 05:19 мск во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она должна вывести на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. Как сообщила компания, для задействованной в запуске первой ступени ракеты Falcon 9 это четвертый полет.
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Спутникам предстоит работать на орбите высотой в 290 километров, на которую они будут выведены с помощью собственных ионных двигателей. Как сообщили в компании, после отделения от несущей их ракеты и до выхода на заданную орбиту специалисты с Земли будут проверять надлежащую работу каждого спутника. В случае успешного вывода на орбиту созвездие спутников Starlink, запуск которых ведется с мая 2019 года, увеличится до 180.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых устройства — Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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