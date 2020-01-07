В Британии представят "амбициозный" проект бюджета с учетом Brexit

ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Министр финансов Великобритании Министр финансов Великобритании Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС , говорится в сообщении ведомства.

Как заявил Джавид, в новом документе будут представлены "амбициозные планы по раскрытию потенциала Великобритании , роста по всей стране и вступлению в десятилетие обновления".

В бюджете будет открыта новая глава для экономики с использованием возможностей, которые предоставит Brexit, подчеркнули в минфине.

Ожидается, что в законопроекте будут содержаться вопросы, касающиеся налогообложения, о которых ранее заявляла Консервативная партия, а также предложения по инвестициям.

Также министр намерен скорректировать главу о фискальной ответственности, дополнив ее новыми правилами, касающимися преимуществ низкой ключевой ставки в "ответственном и правильном инвестировании" и контроле над уровнем госдолга.

Особое внимание будет уделено статье государственных расходов в части финансирования системы здравоохранения, образования, полиции и увеличению уровня прожиточного минимума.

Планируемый проект бюджета должен был быть представлен 6 ноября прошлого года, однако Джавид отменил осенний доклад из-за возможной отсрочки Brexit.