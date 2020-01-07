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В Британии представят "амбициозный" проект бюджета с учетом Brexit
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РИА Новости

В Британии представят "амбициозный" проект бюджета с учетом Brexit

05:40 07.01.2020
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© Фото : Jed1357Новый британский министр по делам культуры, СМИ и спорта Саджид Джавид
Новый британский министр по делам культуры, СМИ и спорта Саджид Джавид
© Фото : Jed1357
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС, говорится в сообщении ведомства.
Как заявил Джавид, в новом документе будут представлены "амбициозные планы по раскрытию потенциала Великобритании, роста по всей стране и вступлению в десятилетие обновления".
В бюджете будет открыта новая глава для экономики с использованием возможностей, которые предоставит Brexit, подчеркнули в минфине.
Ожидается, что в законопроекте будут содержаться вопросы, касающиеся налогообложения, о которых ранее заявляла Консервативная партия, а также предложения по инвестициям.
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Также министр намерен скорректировать главу о фискальной ответственности, дополнив ее новыми правилами, касающимися преимуществ низкой ключевой ставки в "ответственном и правильном инвестировании" и контроле над уровнем госдолга.
Особое внимание будет уделено статье государственных расходов в части финансирования системы здравоохранения, образования, полиции и увеличению уровня прожиточного минимума.
Планируемый проект бюджета должен был быть представлен 6 ноября прошлого года, однако Джавид отменил осенний доклад из-за возможной отсрочки Brexit.
Однако после победы Консервативной партии и премьер-министра Бориса Джонсона на всеобщих выборах 12 декабря вопрос о Brexit стал более определенным. Согласно планам британского правительства, страна должна покинуть ЕС 31 января 2020 года. Соответствующий законопроект об условиях Brexit был поддержан в декабре парламентом во втором чтении. Во время переходного периода, который продлится до конца 2020 года, будут действовать существующие правила.
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