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Религия и мировоззрение
2020-01-07T13:32+0300
https://ria.ru/20200107/1563156674.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян будут отмечать православное Рождество
https://cdn24.img.ria.ru/images/156315/25/1563152503_0:63:3077:1793_1036x0_80_0_0_ea99a455218ed790504e5789241b7dd4.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян будут отмечать православное Рождество

05:30 07.01.2020 (обновлено: 13:32 07.01.2020)
4564
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВерующие во время рождественского богослужения в Храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Верующие во время рождественского богослужения в Храме Успения Божией Матери во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Верующие во время рождественского богослужения в Храме Успения Божией Матери во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Три четверти россиян планируют отмечать православное Рождество в 2020 году, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.
Рождество
Вчера, 04:38Религия и мировоззрение
ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего дарят на Рождество

"Три четверти россиян — 72% — планируют отмечать православное Рождество в этом году… три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей — 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь", — говорится в материалах исследования.

При этом чаще всего о желании праздновать Рождество заявляют респонденты старше 45 лет.
По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории России. Метод опроса — телефонное интервью.
Празднование Рождества в России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

На фото: Рождественское богослужение в соборе в Екатеринбурге.

Священнослужители во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге
1 из 17

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

На фото: Рождественское богослужение в соборе в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин

Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом.

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.

Верующие во время рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске
2 из 17

Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом.

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

На фото: председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой на богослужении в храме Христа Спасителя.

Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
3 из 17

Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

На фото: председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой на богослужении в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.

На фото: президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения.

Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
4 из 17

Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.

На фото: президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев

В этом году Рождество планировали отмечать три четверти россиян, каждый четвертый собирался пойти в церковь.

На фото: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время Рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном
5 из 17

В этом году Рождество планировали отмечать три четверти россиян, каждый четвертый собирался пойти в церковь.

На фото: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время Рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Вместе с другими верующими он принял участие в ночной божественной литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией Матери.

Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге
6 из 17

Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Вместе с другими верующими он принял участие в ночной божественной литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией Матери.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

На фото: верующая во время Рождественского богослужения в Екатеринбурге.

Верующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге
7 из 17

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

На фото: верующая во время Рождественского богослужения в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.

На фото: апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре во время богослужения в храме Христа Спасителя.

Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
8 из 17

В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.

На фото: апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре во время богослужения в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Илья Наймушин

С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.

На фото: верующие во время богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.

Верующие во время рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске
9 из 17

С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.

На фото: верующие во время богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Российский президент поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия. Путин подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России играют огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества.

 Владимир Путин поздравляет с праздником прихожан в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге после Рождественского богослужения
10 из 17

Российский президент поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия. Путин подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России играют огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Астафьев

По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.

Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
11 из 17

По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.

© РИА Новости / Александр Астафьев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

На фото: настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время Рождественской службы во Владивостоке.

Настоятель Храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время рождественского богослужения во Владивостоке
12 из 17

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

На фото: настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время Рождественской службы во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин

В традиционном рождественском интервью патриарх Кирилл призвал усилить поддержку многодетных семей, чтобы выровнять демографическую ситуацию в России.

Верующие во время рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске
13 из 17

В традиционном рождественском интервью патриарх Кирилл призвал усилить поддержку многодетных семей, чтобы выровнять демографическую ситуацию в России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ранее глава РПЦ призвал родителей как можно раньше приводить детей в церковь. По мнению патриарха, возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность.

Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге
14 из 17

Ранее глава РПЦ призвал родителей как можно раньше приводить детей в церковь. По мнению патриарха, возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь, и не забывать о том, что для каждого из них родился, распялся и воскрес Господь.

Верующие в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
15 из 17

В послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь, и не забывать о том, что для каждого из них родился, распялся и воскрес Господь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
16 из 17

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения.

Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения
17 из 17

Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 17

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

На фото: Рождественское богослужение в соборе в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 17

Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом.

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 17

Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

На фото: председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой на богослужении в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
4 из 17

Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.

На фото: президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 17

В этом году Рождество планировали отмечать три четверти россиян, каждый четвертый собирался пойти в церковь.

На фото: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время Рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
6 из 17

Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Вместе с другими верующими он принял участие в ночной божественной литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией Матери.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 17

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

На фото: верующая во время Рождественского богослужения в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 17

В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.

На фото: апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре во время богослужения в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
9 из 17

С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.

На фото: верующие во время богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 17

Российский президент поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия. Путин подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России играют огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 17

По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.

© РИА Новости / Александр Астафьев
12 из 17

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

На фото: настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время Рождественской службы во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 17

В традиционном рождественском интервью патриарх Кирилл призвал усилить поддержку многодетных семей, чтобы выровнять демографическую ситуацию в России.

© РИА Новости / Илья Наймушин
14 из 17

Ранее глава РПЦ призвал родителей как можно раньше приводить детей в церковь. По мнению патриарха, возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
15 из 17

В послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь, и не забывать о том, что для каждого из них родился, распялся и воскрес Господь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
16 из 17

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
17 из 17

Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
46340127
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