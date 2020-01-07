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В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
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РИА Новости

В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США

04:50 07.01.2020 (обновлено: 16:46 07.01.2020)
50347
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что стоит зафиксировать то, что США признали ошибкой попавший в Сеть документ о выводе американских войск из Ирака, чтобы у Вашингтона не было шансов свалить эту утечку на "русских хакеров".
В ночь на вторник в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей. Позже председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой это письмо, заявив, что это черновик и его не стоило обнародовать.
"Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
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Марк МиллиМария ЗахароваВооруженные силы СШАМИД РФИракСШАВ мире
Популярные комментарии
США сами превращаются в большую ошибку, что тоже стоит зафиксировать.
7 января, 10:50
НЛНаталья Лобова
6743000
Одно из достоинств американцев, в том, что они умеют признавать свои ошибки.))) По крайней мере, честно. А думаю каждый россиянин знает персонажа, который 20 лет, каждый день кого-то побеждает... Многоходовочкой. И не совершил за это время ни одной ошибки.)
7 января, 12:19
Ф.Ферапонтиков .
3100129
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