В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что стоит зафиксировать то, что США признали ошибкой попавший в Сеть документ о выводе американских войск из Ирака, чтобы у Вашингтона не было шансов свалить эту утечку на "русских хакеров".
В ночь на вторник в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей. Позже председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой это письмо, заявив, что это черновик и его не стоило обнародовать.
"Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", — написала Захарова на своей странице в Facebook.