В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США

В ночь на вторник в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей. Позже председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой это письмо, заявив, что это черновик и его не стоило обнародовать.