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Религия и мировоззрение
2020-01-07T13:31+0300
https://ria.ru/20200107/1563156411.html
ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего дарят на Рождество
https://cdn21.img.ria.ru/images/97390/69/973906903_0:1004:1438:1813_1036x0_80_0_0_c455b614513a528b1b187c24f61c9f97.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего дарят на Рождество

04:38 07.01.2020 (обновлено: 13:31 07.01.2020)
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© Fotolia / KonstiantynРождество
Рождество
© Fotolia / Konstiantyn
Рождество. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Большинство россиян дарят своим близким на православное Рождество конфеты и сувениры, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.
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На вопрос "Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? – Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки" утвердительно ответили 10%.
Кроме того, 7% опрошенных обозначили, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку, а 4% процента - нужные и полезные вещи, однако более половины респондентов (57%) предпочитают вовсе не дарить подарки на Рождество.
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Вчера, 01:36
Рождество Христово в Православной церкви
По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Религия и мировоззрениеРождество ХристовоВЦИОМРоссияОбщество
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