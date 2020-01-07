ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего дарят на Рождество

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.

На вопрос "Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? – Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки" утвердительно ответили 10%.

Кроме того, 7% опрошенных обозначили, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку, а 4% процента - нужные и полезные вещи, однако более половины респондентов (57%) предпочитают вовсе не дарить подарки на Рождество.