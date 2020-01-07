ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего дарят на Рождество

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Большинство россиян дарят своим близким на православное Рождество конфеты и сувениры, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.
На вопрос "Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? – Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки" утвердительно ответили 10%.
Кроме того, 7% опрошенных обозначили, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку, а 4% процента - нужные и полезные вещи, однако более половины респондентов (57%) предпочитают вовсе не дарить подарки на Рождество.
Вчера, 01:36Рождество Христово в Православной церкви
По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.