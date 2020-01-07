Врачи предупреждают о риске отравления из-за снега и сосулек

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Есть снег и грызть сосульки может быть опасно для здоровья, так как есть большая вероятность развития различных отравлений, возможны и простудные заболевания, поэтому даже в экологически чистом районе лучше не экспериментировать, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Если речь идет о городе, то, конечно, вредно. Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны у ребенка", — рассказала заведующая детской поликлиникой номер 17 ГБУЗ МО "Балашихинская областная больница" Светлана Щербакова.

Она уточнила, что развитие простудных заболеваний после употребления снежинок и сосулек тоже возможно, но реже, так как большую роль играют индивидуальные особенности здоровья ребенка.

"Дети разные: некоторые могут спокойно есть мороженое и при этом не болеть, а есть детки, которые имеют чаще всего наследственные особенности — болезни горла и носоглотки, — у них слабым местом являются миндалины", — пояснила Щербакова.

С ней согласен профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Алексей Буеверов. Он отметил, что лучше отказаться от употребления даже чистого снега, так как и в нем могут содержатся вредные примеси, незаметные глазу.