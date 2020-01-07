Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T16:36+0300
https://ria.ru/20200107/1563156388.html
Врачи предупреждают о риске отравления из-за снега и сосулек
https://cdn24.img.ria.ru/images/148122/78/1481227820_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_d94f42f82bbb829738dd414f962ec484.jpg
РИА Новости

Врачи предупреждают о риске отравления из-за снега и сосулек

04:29 07.01.2020 (обновлено: 16:36 07.01.2020)
2519
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Есть снег и грызть сосульки может быть опасно для здоровья, так как есть большая вероятность развития различных отравлений, возможны и простудные заболевания, поэтому даже в экологически чистом районе лучше не экспериментировать, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Если речь идет о городе, то, конечно, вредно. Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны у ребенка", — рассказала заведующая детской поликлиникой номер 17 ГБУЗ МО "Балашихинская областная больница" Светлана Щербакова.

Она уточнила, что развитие простудных заболеваний после употребления снежинок и сосулек тоже возможно, но реже, так как большую роль играют индивидуальные особенности здоровья ребенка.
"Дети разные: некоторые могут спокойно есть мороженое и при этом не болеть, а есть детки, которые имеют чаще всего наследственные особенности — болезни горла и носоглотки, — у них слабым местом являются миндалины", — пояснила Щербакова.
С ней согласен профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Алексей Буеверов. Он отметил, что лучше отказаться от употребления даже чистого снега, так как и в нем могут содержатся вредные примеси, незаметные глазу.
"Лучше не экспериментировать", — резюмировал врач.
Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
6 января, 07:17
Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление
1041137
Обсудить 1
ЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
Минздрав изучит идею обязательного генетического теста перед ЭКО
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Овощи и фрукты
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Молодая пара в кровати со смартфонами
Они разрушат этот мир: пугающее поколение Z
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
В Россию пришла аномально теплая погода
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"
Карлос Гон
Гона вывезли из Японии в ящике двое американцев, сообщает СМИ
Кадр из фильма Холодное сердце 2
Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Автомобиль скорой помощи на дороге
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
Лента новостейМолния