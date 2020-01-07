В России 40% атеистов планируют отметить Рождество, сообщил ВЦИОМ

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.
На фото: Рождественское богослужение в соборе в Екатеринбурге.
Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.
На фото: Рождественское богослужение в соборе в Екатеринбурге.
Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом.
На фото: верующие во время Рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.
Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом.
На фото: верующие во время Рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.
Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.
На фото: председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой на богослужении в храме Христа Спасителя.
Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.
На фото: председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой на богослужении в храме Христа Спасителя.
Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.
На фото: президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения.
Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.
На фото: президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения.
В этом году Рождество планировали отмечать три четверти россиян, каждый четвертый собирался пойти в церковь.
На фото: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время Рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном.
В этом году Рождество планировали отмечать три четверти россиян, каждый четвертый собирался пойти в церковь.
На фото: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время Рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном.
Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Вместе с другими верующими он принял участие в ночной божественной литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией Матери.
Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Вместе с другими верующими он принял участие в ночной божественной литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией Матери.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: верующая во время Рождественского богослужения в Екатеринбурге.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: верующая во время Рождественского богослужения в Екатеринбурге.
В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.
На фото: апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре во время богослужения в храме Христа Спасителя.
В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.
На фото: апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре во время богослужения в храме Христа Спасителя.
С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.
На фото: верующие во время богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.
С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.
На фото: верующие во время богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.
Российский президент поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия. Путин подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России играют огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества.
Российский президент поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия. Путин подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России играют огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества.
По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.
По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.
Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.
На фото: настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время Рождественской службы во Владивостоке.
Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.
На фото: настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время Рождественской службы во Владивостоке.
В традиционном рождественском интервью патриарх Кирилл призвал усилить поддержку многодетных семей, чтобы выровнять демографическую ситуацию в России.
В традиционном рождественском интервью патриарх Кирилл призвал усилить поддержку многодетных семей, чтобы выровнять демографическую ситуацию в России.
Ранее глава РПЦ призвал родителей как можно раньше приводить детей в церковь. По мнению патриарха, возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность.
Ранее глава РПЦ призвал родителей как можно раньше приводить детей в церковь. По мнению патриарха, возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность.
В послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь, и не забывать о том, что для каждого из них родился, распялся и воскрес Господь.
В послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь, и не забывать о том, что для каждого из них родился, распялся и воскрес Господь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения.
Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения.
Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.
На фото: Рождественское богослужение в соборе в Екатеринбурге.
Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом.
На фото: верующие во время Рождественского богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.
Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.
На фото: председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой на богослужении в храме Христа Спасителя.
Вместе с РПЦ Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.
На фото: президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) во время Рождественского богослужения.
В этом году Рождество планировали отмечать три четверти россиян, каждый четвертый собирался пойти в церковь.
На фото: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам во время Рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном.
Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Вместе с другими верующими он принял участие в ночной божественной литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией Матери.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: верующая во время Рождественского богослужения в Екатеринбурге.
В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.
На фото: апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре во время богослужения в храме Христа Спасителя.
С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.
На фото: верующие во время богослужения в храме Рождества Христова в Красноярске.
Российский президент поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия. Путин подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России играют огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества.
По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.
Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.
На фото: настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий во время Рождественской службы во Владивостоке.
В традиционном рождественском интервью патриарх Кирилл призвал усилить поддержку многодетных семей, чтобы выровнять демографическую ситуацию в России.
Ранее глава РПЦ призвал родителей как можно раньше приводить детей в церковь. По мнению патриарха, возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность.
В послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных впустить в свою жизнь Бога и ответить на его любовь, и не забывать о том, что для каждого из них родился, распялся и воскрес Господь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
Юные прихожане в Спасо-Преображенском соборе всей гвардии в Санкт-Петербурге во время Рождественского богослужения.