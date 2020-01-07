Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T04:09+0300
https://ria.ru/20200107/1563156326.html
В Мексике за 13 лет пропали без вести более 60 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/112640/12/1126401283_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6e3d8d3f69da3b4d878a94aaa3bfa115.jpg
РИА Новости

В Мексике за 13 лет пропали без вести более 60 тысяч человек

04:09 07.01.2020
984
© AP Photo / Marco UgarteПолицейский в Мексике
Полицейский в Мексике
© AP Photo / Marco Ugarte
Полицейский в Мексике. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 7 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек пропали без вести в Мексике с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год, сообщил замглавы МВД страны Алехандро Энсинас.
Цифра, указанная в отчете властей, составляет почти 97,5 процентов от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 годы.
Мексиканские полицейские
14 декабря 2019, 05:25
В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских
Кроме того, есть еще около 8 тысяч людей, дата исчезновения которых остается неизвестной.
Наибольшее число пропавших без вести за более чем 50 лет, которых охватывает правительственный отчет, зафиксировано в штате Тамаулипас (северо-восток): 10 032 человека. На втором месте западный штат Халиско, в котором пропало без вести 9 286 человек.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячах. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
Небывалая по своему накалу и драматичности война с преступностью началась в Мексике в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей мексиканского преступного мира. Войну продолжил и преемник Кальдерона на посту главы государств Энрике Пенья Ньето (2012-2018). При нем удалось ликвидировать или арестовать многих знаменитых наркобаронов, в первую очередь главу картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка. Его выдали США.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
29 декабря 2019, 04:40
В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек
9371013
Обсудить 0
ТамаулипасМВД МексикиМексикаПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Военные и полиция Нигерии
СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Президент Алжира Абдельмаджид Табун
В Алжире назвали "красную черту" в ливийском конфликте
Автомобиль скорой помощи на дороге
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Карлос Гон
Гона вывезли из Японии в ящике двое американцев, сообщает СМИ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
Вывеска IKEA у одного из магазинов сети
В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
В Россию пришла аномально теплая погода
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
Глава Пентагона Марк Эспер
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Вид на Лондон
СМИ: Британия прекратила готовиться к плану на случай жесткого Brexit
Автомобиль Следственного комитета России
В Хабаровском крае возбудили дело после смерти ребенка на балконе
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана, который хотел приехать в СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
01:48СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
Лента новостейМолния