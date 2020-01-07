В Мексике за 13 лет пропали без вести более 60 тысяч человек

МОНТЕВИДЕО, 7 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек пропали без вести в Мексике с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год, сообщил замглавы МВД страны Алехандро Энсинас.
Цифра, указанная в отчете властей, составляет почти 97,5 процентов от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 годы.
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Кроме того, есть еще около 8 тысяч людей, дата исчезновения которых остается неизвестной.
Наибольшее число пропавших без вести за более чем 50 лет, которых охватывает правительственный отчет, зафиксировано в штате Тамаулипас (северо-восток): 10 032 человека. На втором месте западный штат Халиско, в котором пропало без вести 9 286 человек.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячах. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
Небывалая по своему накалу и драматичности война с преступностью началась в Мексике в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей мексиканского преступного мира. Войну продолжил и преемник Кальдерона на посту главы государств Энрике Пенья Ньето (2012-2018). При нем удалось ликвидировать или арестовать многих знаменитых наркобаронов, в первую очередь главу картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка. Его выдали США.
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