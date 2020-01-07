В Алжире назвали "красную черту" в ливийском конфликте

Заявление опубликовано после переговоров президента Алжира с главой ПНС Ливии Файеза Сарраджа, которые прошли в понедельник.

Ранее Ливийская национальная армия сообщила, что ей удалось перехватить у ПНС контроль над одним из важных городов-портов Ливии на Средиземном море - родиной бывшего правителя Ливии Муамара Каддафи - Сиртом. "Силы обороны Сирта", которые выступали на стороне ПНС, сдали войскам Хафтара военную базу к югу от Сирта. С 12 декабря идет объявленное Хафтаром решающее сражение и продвижение к Триполи.

"Алжир считает Триполи "красной чертой" и надеется, что никто ее не пересечет... Алжир призывает международное сообщество взять на себя ответственность, чтобы прекратить огонь и военное противостояние, в результате которого каждый день появляются новые жертвы", - говорится в сообщении.