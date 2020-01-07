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В Алжире назвали "красную черту" в ливийском конфликте
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РИА Новости

В Алжире назвали "красную черту" в ливийском конфликте

03:52 07.01.2020
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© REUTERS / Ramzi BoudinaПрезидент Алжира Абдельмаджид Табун
Президент Алжира Абдельмаджид Табун
© REUTERS / Ramzi Boudina
Президент Алжира Абдельмаджид Табун. Архивное фото
ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Алжир, поддерживающий Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, назвал Триполи, к которому сейчас двигаются войска маршала Халифы Хафтара, "красной чертой" и выразил надежду, что ее никто не пересечет, говорится в заявлении пресс-службы президента Алжира.
Заявление опубликовано после переговоров президента Алжира с главой ПНС Ливии Файеза Сарраджа, которые прошли в понедельник.
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Ранее Ливийская национальная армия сообщила, что ей удалось перехватить у ПНС контроль над одним из важных городов-портов Ливии на Средиземном море - родиной бывшего правителя Ливии Муамара Каддафи - Сиртом. "Силы обороны Сирта", которые выступали на стороне ПНС, сдали войскам Хафтара военную базу к югу от Сирта. С 12 декабря идет объявленное Хафтаром решающее сражение и продвижение к Триполи.
"Алжир считает Триполи "красной чертой" и надеется, что никто ее не пересечет... Алжир призывает международное сообщество взять на себя ответственность, чтобы прекратить огонь и военное противостояние, в результате которого каждый день появляются новые жертвы", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушглу в понедельник провели встречи с руководством Алжира для обсуждения кризиса в Ливии, в частности, вопрос турецкой военной помощи правительству Сарраджа, и эти переговоры стали первой официальной попыткой президента Алжира Абдельмаджида Табуна вмешаться в ливийский конфликт.
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АлжирПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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