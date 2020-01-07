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Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке

03:21 07.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман, который ранее был послом королевства в США, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео во время визита в Вашингтон усилия по установлению мира в регионе и на мировой арене, сообщил бен Сальман в социальной сети Twitter.
"Я имел удовольствие повстречаться с госсекретарем Помпео. Мы обсудили недавние события в регионе, усилия по установлению мира и стабильности в регионе и на мировой арене", - отметил замминистра обороны королевства.
Ранее межарабская газета "Аш-шарк аль-аусат" сообщила со ссылкой на свои источники, что замминистра обороны Саудовской Аравии направился с официальным визитом в США и Британию по указанию наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, где он встретится с высокопоставленными лицами в Белом доме, госдепе и Пентагоне в рамках стремления королевства приложить все усилия для сдерживания и предотвращения всего, что может привести к обострению ситуации в регионе.
Ранее Саудовская Аравия в несвойственной для себя манере не стала обличать Иран после уничтожения США видного иранского военачальника Касема Сулеймани, которого Эр-Рияд неоднократно обвинял в попытке навязать иранскую волю арабскому миру, а призвала к сдержанности и ответственности за безопасность региона. Вслед за ней с таким же обращением выступили и другие традиционно критикующие Иран страны Персидского залива, в том числе и Бахрейн, разорвавший четыре года назад вслед за Эр-Риядом дипотношения с Ираном.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиВашингтонМухаммед бен СальманМайк ПомпеоСаудовская АравияСШАВ мире
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