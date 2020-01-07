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Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
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РИА Новости

Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ

03:02 07.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.
По данным газеты, о своем решении Помпео в понедельник сообщил лидеру республиканского большинства сената Митчу МакКоннеллу.
Издание отмечает, что "у Помпео еще есть время передумать", так как крайний срок подачи заявок будет не раньше июня.
В начале декабря 2019 года в интервью Fox News Помпео заявил, что не планирует баллотироваться в сенаторы от своего родного штата Канзас в ноябре 2020 года. Госсекретарь добавил, что также не планирует уходить со своей должности.
Большинство СМИ в США уверены, что Помпео все же покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса.
Джефф Сешнс
8 ноября 2019, 05:18
Экс-генпрокурор США Джефф Сешнс планирует участвовать в выборах в сенат
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Майк ПомпеоСенат СШАКанзасРеспубликанская партия СШАСШАВ мире
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