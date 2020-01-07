В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу

Ранее СМИ сообщали, что США не выдадут Зарифу визу для выступления в Совете Безопасности ООН 9 января в рамках заседания, посвященного важности соблюдения устава ООН. По данным СМИ заседание стало бы первой возможностью для Зарифа напрямую обратиться к международному сообществу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.

"Мы видели публикации в прессе, но не получали каких-либо официальных уведомлений от США или ООН касательно визы для министра Мохаммада Джавада Зарифа", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.