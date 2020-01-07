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В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
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РИА Новости

В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу

02:38 07.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ООН, 7 янв – РИА Новости. Официальной информации о том, дадут ли США визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для выступления в Совбезе ООН, пока не поступало в постпредство ИРИ при ООН, сообщили РИА Новости в иранской миссии.
Ранее СМИ сообщали, что США не выдадут Зарифу визу для выступления в Совете Безопасности ООН 9 января в рамках заседания, посвященного важности соблюдения устава ООН. По данным СМИ заседание стало бы первой возможностью для Зарифа напрямую обратиться к международному сообществу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.
"Мы видели публикации в прессе, но не получали каких-либо официальных уведомлений от США или ООН касательно визы для министра Мохаммада Джавада Зарифа", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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