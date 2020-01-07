В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода

Двухлетний Йозеф Дудек из Калифорнии погиб в 2017 году после того, как на него упал комод Malm производства компании IKEA. Он стал восьмым ребёнком, в смерти которого обвиняют этот предмет мебели.
"В апреле этого года ему (Йозефу – ред.) исполнилось бы пять лет. Мы никогда не думали, что двухлетний ребенок может сделать так, что 30-дюймовый комод опрокинется и удушит его. Только позже мы узнали, что этот комод спроектирован нестабильным и не соответствует стандартам безопасности, и что подобное случилось с другими маленькими мальчиками ", - заявила в понедельник мать погибшего ребенка Джолин Дудек.
Компания IKEA подтвердила информацию о выплате компенсации.
"Хотя ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события, из-за которых мы здесь, ради этой семьи и всех вовлеченных сторон, мы рады, что это судебное разбирательство разрешилось", - говорится в заявлении компании.
Ранее в 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов трем американским семьям, дети в которых погибли в результате опрокидывания на них комодов серии Malm. СМИ сообщали, что в США было подано 186 жалоб на падение комодов Malm, из которых 91 случай произошел с детьми. Еще 113 обращений было связано с комодами других серий. Комоды Malm перестали продавать в США в 2016 году. Всего в США было продано 17,3 миллиона предметов этой мебели, стоимостью от 70 до 200 долларов.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2017 года принадлежит 403 магазина в 49 странах мира.
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