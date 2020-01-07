В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода

"В апреле этого года ему (Йозефу – ред.) исполнилось бы пять лет. Мы никогда не думали, что двухлетний ребенок может сделать так, что 30-дюймовый комод опрокинется и удушит его. Только позже мы узнали, что этот комод спроектирован нестабильным и не соответствует стандартам безопасности, и что подобное случилось с другими маленькими мальчиками ", - заявила в понедельник мать погибшего ребенка Джолин Дудек.

"Хотя ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события, из-за которых мы здесь, ради этой семьи и всех вовлеченных сторон, мы рады, что это судебное разбирательство разрешилось", - говорится в заявлении компании.

Ранее в 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов трем американским семьям, дети в которых погибли в результате опрокидывания на них комодов серии Malm. СМИ сообщали, что в США было подано 186 жалоб на падение комодов Malm, из которых 91 случай произошел с детьми. Еще 113 обращений было связано с комодами других серий. Комоды Malm перестали продавать в США в 2016 году. Всего в США было продано 17,3 миллиона предметов этой мебели, стоимостью от 70 до 200 долларов.