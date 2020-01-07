Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

"Будем следовать законам вооруженного конфликта", - приводит его слова издание Washington Post

На уточняющий вопрос, означает ли это, что удары по таким местам наноситься не будут, как то предписано законами военного времени, он добавил: "Таковы законы вооруженного конфликта".

В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Это вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.