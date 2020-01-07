Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле

ООН, 7 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы и призывает стороны снизить напряжение, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за событиями, связанными с выборами председателя Национального собрания, которые все более затрудняют диалог, который так необходим сейчас", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек "призывает всех участников незамедлительно предпринять шаги по снижению напряженности и работать в направлении мирного и устойчивого урегулирования политического кризиса".
Депутаты ранее подконтрольного венесуэльской оппозиции Национального собрания проголосовали в воскресенье за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.
В заседании и голосовании за новое руководство ассамблеи не принимали участия действующие руководители собрания, включая Гуаидо, год назад незаконно провозгласившего себя президентом страны на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.
Срок полномочий нового руководства Национальной ассамблеи составит два года - на парламентский период 2020-2021 годов.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.