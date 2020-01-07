Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за событиями, связанными с выборами председателя Национального собрания, которые все более затрудняют диалог, который так необходим сейчас", - сказано в заявлении.

По словам Дюжаррика, генсек "призывает всех участников незамедлительно предпринять шаги по снижению напряженности и работать в направлении мирного и устойчивого урегулирования политического кризиса".

Депутаты ранее подконтрольного венесуэльской оппозиции Национального собрания проголосовали в воскресенье за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.

В заседании и голосовании за новое руководство ассамблеи не принимали участия действующие руководители собрания, включая Гуаидо, год назад незаконно провозгласившего себя президентом страны на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.

Срок полномочий нового руководства Национальной ассамблеи составит два года - на парламентский период 2020-2021 годов.