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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-07T02:02+0300
https://ria.ru/20200107/1563155935.html
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле

02:02 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 7 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы и призывает стороны снизить напряжение, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за событиями, связанными с выборами председателя Национального собрания, которые все более затрудняют диалог, который так необходим сейчас", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек "призывает всех участников незамедлительно предпринять шаги по снижению напряженности и работать в направлении мирного и устойчивого урегулирования политического кризиса".
Депутаты ранее подконтрольного венесуэльской оппозиции Национального собрания проголосовали в воскресенье за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:45Попытка госпереворота в Венесуэле
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
В заседании и голосовании за новое руководство ассамблеи не принимали участия действующие руководители собрания, включая Гуаидо, год назад незаконно провозгласившего себя президентом страны на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.
Срок полномочий нового руководства Национальной ассамблеи составит два года - на парламентский период 2020-2021 годов.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикВенесуэлаООНВ мире
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