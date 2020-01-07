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Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
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РИА Новости

Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль

01:29 07.01.2020
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© AP Photo / Emrah YorulmazПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас
© AP Photo / Emrah Yorulmaz
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
ГАЗА, 7 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль для проведения выборов президента Палестины в Восточном Иерусалиме, сообщает агентство ВАФА.
"Мы решили пойти на законодательные и президентские выборы, которые уже более 10 лет являются народным и международным требованием", - заявил Аббас.
"Проблема только с Израилем, который отказывается проводить выборы в Иерусалиме, столице государства Палестина. Без проведения выборов в Иерусалиме мы никогда не станем их проводить. Мы просим весь мир оказать давление на Израиль для проведения выборов", - добавил Аббас.
Заявление палестинского президента было сделано во время рождественского ужина в Вифлееме. На ужине присутствовали представитель короля Иордании, патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, а также премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
26 ноября 2019, 18:20
Аббас заявил о готовности Палестины к диалогу с Израилем
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Махмуд АббасИерусалимПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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