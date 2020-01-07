Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль

"Проблема только с Израилем, который отказывается проводить выборы в Иерусалиме, столице государства Палестина. Без проведения выборов в Иерусалиме мы никогда не станем их проводить. Мы просим весь мир оказать давление на Израиль для проведения выборов", - добавил Аббас.