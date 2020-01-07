Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака

"Латвийские военнослужащие в Ираке прекратили обучение военнослужащих сил безопасности Ирака и тренировки с ними", - сказал Галкин.

США 3 января нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США.