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Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
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РИА Новости

Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака

01:12 07.01.2020
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© AFP 2019 / Ilmars ZnotinsСолдаты латвийской армии
Солдаты латвийской армии
© AFP 2019 / Ilmars Znotins
Солдаты латвийской армии. Архивное фото
РИГА, 7 янв – РИА Новости. Латвийские военные прекратили обучение и тренировки c военнослужащими сил безопасности Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин.
"Латвийские военнослужащие в Ираке прекратили обучение военнослужащих сил безопасности Ирака и тренировки с ними", - сказал Галкин.
Латвийские военнослужащие были направлены для участия в операции в Ираке решением Сейма от 14 января 2016 года до 1 февраля 2018 года. Позже срок их участия в операции был продлен до 1 февраля 2020 года.
США 3 января нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США.
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