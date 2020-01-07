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Религия и мировоззрение
2020-01-07T01:26+0300
https://ria.ru/20200107/1563155583.html
Православные христиане встречают Рождество Христово
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РИА Новости

Православные христиане встречают Рождество Христово

01:01 07.01.2020 (обновлено: 01:26 07.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВерующие во время рождественского богослужения
Верующие во время рождественского богослужения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Верующие во время рождественского богослужения. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после Пасхи христианский праздник Рождество Христово.
Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.
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Патриарх Кирилл в эту ночь совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном храме Христа Спасителя, куда пришли несколько тысяч верующих.
Президент Владимир Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге, так же, как и годом ранее. Глава государства прибыл для участия в рождественском богослужении в Спасо-Преображенский собор. Он передал собору икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.
Перед тем, как покинуть собор, Путин поздравил верующих. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", — сказал президент.

Слово патриарха

Днем на телеканале "Россия 1" выйдет традиционное Рождественское интервью предстоятеля Русской церкви. Также в этот день патриарх по традиции посетит одно из социальных учреждений столицы, поздравит детей, приглашенных на Рождественскую елку в храме Христа Спасителя, и проведет оттуда же телемост с космонавтами МКС.
Сейчас на Международной космической станции совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
В этом году в своем рождественском послании патриарх коснулся той непростой ситуации, в котором оказался православный мир из-за признания украинских раскольников рядом поместных церквей. "К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих", — говорится в обращении.
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В такое сложное время, напомнил патриарх, верующие должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле единую, святую, соборную и апостольскую церковь". "Принадлежа церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости", — отметил, в частности, предстоятель РПЦ.
Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь". "Дивное чудо Боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", — говорится в патриаршем послании.

Празднование Рождества

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись по всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. Праведный Иосиф Обручник и Божия Матерь, происходившие от рода Давидова, отправились для этого в Вифлеем ("город Давида"), однако там все места в гостиницах были заняты. Иосиф и Мария смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.
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20 декабря 2019, 15:17Религия и мировоззрение
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Как повествует Евангелие, первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и "волхвы" - древние мудрецы и звездочеты с Востока.
Начало празднования рождения Спасителя относится ко временам апостолов. В ночь на 7 января (по новому стилю) этот праздник вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская поместные церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют и по юлианскому, и по григорианскому календарю (25 декабря).
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.
Папа римский Франциск в Ватикане
Вчера, 14:31Религия и мировоззрение
Папа римский поздравил православных с наступающим праздником Рождества
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Религия и мировоззрениеРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияВ мире
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