Православные христиане встречают Рождество Христово

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после — Рождество Христово. Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после Пасхи христианский праздник

Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

Патриарх Кирилл в эту ночь совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном храме Христа Спасителя, куда пришли несколько тысяч верующих.

Президент Владимир Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге, так же, как и годом ранее. Глава государства прибыл для участия в рождественском богослужении в Спасо-Преображенский собор. Он передал собору икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть собор, Путин поздравил верующих. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", — сказал президент.

Слово патриарха

Днем на телеканале "Россия 1" выйдет традиционное Рождественское интервью предстоятеля Русской церкви. Также в этот день патриарх по традиции посетит одно из социальных учреждений столицы, поздравит детей, приглашенных на Рождественскую елку в храме Христа Спасителя, и проведет оттуда же телемост с космонавтами МКС.

Сейчас на Международной космической станции совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

В этом году в своем рождественском послании патриарх коснулся той непростой ситуации, в котором оказался православный мир из-за признания украинских раскольников рядом поместных церквей. "К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих", — говорится в обращении.

В такое сложное время, напомнил патриарх, верующие должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле единую, святую, соборную и апостольскую церковь". "Принадлежа церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости", — отметил, в частности, предстоятель РПЦ.

Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь". "Дивное чудо Боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", — говорится в патриаршем послании.

Празднование Рождества

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись по всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. Праведный Иосиф Обручник и Божия Матерь, происходившие от рода Давидова, отправились для этого в Вифлеем ("город Давида"), однако там все места в гостиницах были заняты. Иосиф и Мария смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.

Как повествует Евангелие, первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и "волхвы" - древние мудрецы и звездочеты с Востока.

Начало празднования рождения Спасителя относится ко временам апостолов. В ночь на 7 января (по новому стилю) этот праздник вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская поместные церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют и по юлианскому, и по григорианскому календарю (25 декабря).