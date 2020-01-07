Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-07T01:03+0300
https://ria.ru/20200107/1563155300.html
Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение
https://cdn22.img.ria.ru/images/142418/85/1424188534_0:0:2828:1591_1036x0_80_0_0_958346be9335b4cf7d9fefa2d14f81f6.jpg
РИА Новости

Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение

00:16 07.01.2020 (обновлено: 01:03 07.01.2020)
666
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев и его супруга Светлана на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Премьер-министр РФ Д. Медведев и его супруга Светлана на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Д. Медведев и его супруга Светлана на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана приехали в храм Христа Спасителя на рождественское богослужение. Председатель правительства традиционно встречает Рождество в этом храме.
Службу, которая началась за час до полуночи, возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Продлится богослужение несколько часов.
В храме собралось несколько тысяч человек. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении детей: мальчики - воспитанники православной гимназии, расположенной в Троице-Лыково, девочки из приюта при Покровском женском монастыре.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.
Президент РФ В.Путин на Рождественском богослужении
00:07Религия и мировоззрение
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
10200112
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяРождество ХристовоДмитрий МедведевСветлана МедведеваМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В.Путин на Рождественском богослужении
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл проводит рождественское богослужение
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Лесные пожары в Австралии
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел телефонный разговор с Зеленским
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Турецкие военные
Анкара исключила возможность столкновения России и Турции в Ливии
Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее
Эксперты рассказали, в какие праздники туристы путешествуют чаще всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния