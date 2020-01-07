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В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева
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РИА Новости

В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева

00:11 07.01.2020 (обновлено: 00:27 07.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Информация о госпитализации председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева не соответствует действительности, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Павел Одинцов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Лебедев обратился за медицинской помощью.
"Данная новость имеет демоническую природу с учетом приближающегося Рождества! Все как у Гоголя. Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни. Руководитель никуда не обращался, все эти дни работает над годовым докладом. Я только что с ним разговаривал", - сказал Одинцов.
Он добавил, что компетентные органы уже занимаются вопросом, кто распространяет такую информацию.
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Павел ОдинцовВерховный суд РФВячеслав ЛебедевМоскваРоссияОбщество
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