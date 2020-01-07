В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева

"Данная новость имеет демоническую природу с учетом приближающегося Рождества! Все как у Гоголя. Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни. Руководитель никуда не обращался, все эти дни работает над годовым докладом. Я только что с ним разговаривал", - сказал Одинцов.