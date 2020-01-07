Эксперты рассказали, где проводят каникулы туристы разных возрастов

Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, какие города и страны они выбирают для поездок на новогодние каникулы, сообщает Biletix.

Эксперты провели исследование среди примерно 1400 пользователей и определили, что самые востребованные для поездок внутри страны маршруты у туристов разных возрастов — это Сочи и Калининград.

Путешественники старше 60 лет также в январе отправляются в Минеральные воды, Симферополь и Стамбул. Респонденты в возрасте от 20 до 50 лет — в Ереван, Пхукет и Стамбул.