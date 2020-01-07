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Туризм
2020-01-07T07:41+0300
https://ria.ru/20200107/1563145068.html
Эксперты рассказали, где проводят каникулы туристы разных возрастов
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РИА Новости

Эксперты рассказали, где проводят каникулы туристы разных возрастов

04:58 07.01.2020 (обновлено: 07:41 07.01.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, какие города и страны они выбирают для поездок на новогодние каникулы, сообщает Biletix.
Эксперты провели исследование среди примерно 1400 пользователей и определили, что самые востребованные для поездок внутри страны маршруты у туристов разных возрастов — это Сочи и Калининград.
Путешественники старше 60 лет также в январе отправляются в Минеральные воды, Симферополь и Стамбул. Респонденты в возрасте от 20 до 50 лет — в Ереван, Пхукет и Стамбул.
Среди пассажиров с детьми высока доля бронирований авиабилетов в Пхукет, Симферополь и Ереван.
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ТуризмТуризмтуристыПхукет (провинция)Новости - ТуризмСимферопольСочиЕреванМинеральные ВодыСтамбулКалининград
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