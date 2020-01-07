Загадка календарей: почему православные празднуют порознь с католиками

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Сергей Стефанов. Рождество Христово отмечают дважды. Две недели назад, 25 декабря, явление в мир Богомладенца праздновали по григорианскому и новоюлианскому календарям, а в эту ночь — по старому стилю (юлианскому), которого придерживается и Русская православная церковь. Каковы причины такого разделения и возможно ли христианам преодолеть его в будущем, чтобы встречать праздник в один день, — в материале РИА Новости.

Кто когда празднует

"Вопрос календаря не догматический, а касающийся обрядовой стороны жизни Церкви. Мы не знаем, в какой точно день календарного года родился Господь Иисус Христос, и даты праздников выбраны достаточно условно просто для того, чтобы значимые события из жизни Христа и жизни Церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре", — поясняет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Вместе с Русской церковью в ночь с 6 на 7 января праздник Рождества Христова отмечают древнейшая Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, а также афонские монастыри. Церковь Чешских земель и Словакии (исключительный случай) празднует Рождество два раза: как 25 декабря, так и 7 января.

По старому стилю сейчас живет треть поместных православных Церквей, которых насчитывается в мире 15. Остальные в начале XX века перешли на так называемый новоюлианский календарь, который до 2800 года совпадает с григорианским. Его придерживаются Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.

Если говорить о католиках и протестантах, то подавляющее их большинство — приверженцы нового стиля, или григорианского календаря. Так, 25 декабря Рождество уже отпраздновали Римско-католическая церковь, лютеране, англикане, часть методистов, баптистов, пятидесятников и других протестантских деноминаций, а также древневосточные ("дохалкидонские") церкви, в далекий период Вселенских соборов отделившиеся от православной семьи.

Седьмого же января вместе с шестью поместными Церквями и Афоном Рождество Христово встречают многие католики восточного обряда (униаты) и часть российских протестантов, сохраняющие для себя юлианский календарь.

Три реформатора

"Григорианский календарь был в свое время введен, чтобы соотнести календарный год с астрономическим — вот и все. Это наша литургическая традиция. Пасхалию католическая церковь может встречать и по юлианскому календарю. Такой эксперимент был в Кустодии Святой земли (округ Францисканского ордена. — Прим. ред.)", — рассказывает РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Юлианский календарь вошел в обиход в 45 году до Рождества Христова при императоре Юлии Цезаре, в честь которого и назван. Эта система летосчисления ориентирована на время последовательного прохождения точки равноденствия Солнцем, поэтому юлианский календарь называли еще "солнечным". Он был разработан александрийскими астрономами во главе с Созигеном и стал светским календарем Римской империи.

Старый стиль традиционен для Православной церкви: Александрийская пасхалия — система вычисления даты Пасхи, которую утвердил I Вселенский собор, — "работает" только с юлианским годом. Однако этот календарь оказался недостаточно точным по отношению к астрономическому году. Постепенно накапливалось "лишнее" время: за каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки.

В результате в XVI веке Папа Римский Григорий XIII инициировал очередную реформу, заменившую юлианский стиль на григорианский. Григорианский календарь возник на основе вычислений ученого Луиджи Лилио, который ориентировался на циклическое обращение Земли вокруг Солнца. Папская булла определяла, что после 4 октября 1582 года следующим днем стало не 5-е, а 15 октября уже по новому стилю. На сегодня разница между юлианским и григорианским календарями достигла 13 дней.

Наконец, новоюлианский календарь было решено ввести на совещании православных восточных Церквей в 1923 году, которое инициировал известный церковный обновленец, Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис). Чтобы не принимать католический григорианский календарь, православные реформаторы одобрили модификацию юлианского календаря, разработанную сербским астрономом и математиком Милутином Миланковичем (1879-1956). Те Церкви, которые на нее перешли, впрочем, сохранили традиционную Александрийскую пасхалию, основанную на юлианском календаре, — для ежегодных расчетов Пасхи и "переходящих" церковных праздников.

Каждый при своем

Сегодня, как и ежегодно в дни празднования Рождества, тема календарных разделений и их преодоления всплывает в церковно-общественных дискуссиях. Однако речь идет скорее о частных инициативах и мнениях, что называется на публику, нежели о неких общих тенденциях.

"Кто-то что-то предложил или заявил, но, как говорится, воз и ныне там. Ничего не меняется. В чем вообще суть проблемы христианского разделения? Что, собственно говоря, такое случилось, из-за чего вся вот эта история?" — задается вопросом ответственный секретарь Католической энциклопедии, доцент Центра изучения религий РГГУ, историк-ватиканист Алексей Юдин.

Иными словами, главное — это отсутствие единства христианского мира, серьезные различия в догматах и вероучении у православных, католиков и протестантов. И решений вот этой главной проблемы пока не предвидится. А календарные несоответствия — всего лишь следствие.

Священник Игорь Ковалевский заверяет, что никаких изменений в календарной практике у католиков не ожидается.

Дело в том, что речь идет о традициях, которые так или иначе формируют повседневную жизнь человека. "Изменить все сверху донизу очень сложно", — поясняет Юдин.

"Попытки выработать коллективное решение на общецерковном уровне (в формате экуменического движения или православно-католических отношений), собственно, ни к чему не привели. Каждый остался при своем", — признает эксперт.

Символ стояния в вере

Что касается православных, то в крупнейшем Московском патриархате не раз подчеркивали: подавляющее большинство верующих привержены сохранению Юлианского календаря.

"Вопрос о перемене календарного стиля перед Русской православной церковью не стоит. Юлианский календарь дорог нашему церковному народу и остается одной из культурных особенностей нашей жизни", — сказал РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Правда, в послереволюционном 1923 году, при патриархе Тихоне, была попытка ввести, по примеру православных греков, исправленный новоюлианский календарь. Но тогда это сразу же вызвало протесты в церковной среде — и постановление отменили менее чем через месяц.

По мнению церковного историка, профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Петрушко, такая приверженность в среде верующих старому календарю была во многом связана с политикой большевиков, которые сразу ввели в стране новый стиль и обрушились с гонениями на Церковь.

"В этих условиях старый календарь стал одним из символов сопротивления гонению, стояния в вере, стояния за устои традиционные, православные. И конечно, в такой ситуации это приобрело особую значимость", — объясняет Петрушко.

Да, сегодня времена изменились. И хотя еще недавно в интересах всеправославного единства нельзя было исключать и календарную унификацию, с легализацией Константинопольским патриархом украинских раскольников и само это единство уже под большим вопросом. В возникшей ситуации, считает эксперт, вопрос верности старому календарю, русской традиции вновь обретает особое звучание и значение для РПЦ.

"Когда мы видим, что православный мир стоит на грани грандиозного раскола, когда под вопрос поставлены на порядок более значимые вещи, вопрос календаря не просто отступает в сторону, а, опять-таки, начинает восприниматься как некий символ стояния за истину. Стояния — на фоне взаимоотношений с Константинополем, с греками, которые предпринимают такие противоканонические действия", — говорит Петрушко.

Весь год — Пасха

Впрочем, по мнению священнослужителей РПЦ, дело здесь не только в следовании традиции, а и в сакральных смыслах, которые связывают с юлианским календарем.

"Любой календарь — это лишь некая виртуальная модель нашего считывания астрономических процессов. Нет абсолютно точной системы летосчисления, — размышляет православный богослов, протоиерей Павел Великанов. — А юлианский календарь, по одному из толкований, имеет цикл в 43 тысячи лет. И за эти 43 тысячи лет время празднования Пасхи проходит полностью весь годичный цикл, начиная с весны — через лето, осень, зиму — возвращается в весну".

То есть, по оценкам специалистов, в 2100 году православные будут отмечать Рождество уже 8 января, а празднование Пасхи может сместиться с весны на лето.

"Может быть, еще и поэтому Церковь не отказывается от юлианского календаря, благодаря которому (переходу праздников на последующие даты с течением лет. — Прим. ред.) пасхальная радость, пасхальное торжество сможет освятить весь год", — добавляет Великанов.