Подкаст «Это надолго»: что и как дарить детям, чтобы их не испортить

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какие родительские комплексы и проблемы стоят за безобидными детскими подарками.
Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, от каких детских подарков точно стоит отказаться.
О том, как сделать хороший книжный подарок своему ребёнку, подруге или маме, смотрите здесь.
2:30 как связаны детские подарки и стремление современных родителей к минимализму
3:20 когда проводить "чистку" игрушек и кто такие дети-коллекционеры
5:00 как правильно купить подарок ребёнку и о чувстве вине родителей
06:20 могут ли дети составлять вишлисты и как договориться с родственниками о подарках
08:05 сколько на самом деле нужно ребёнку мягких игрушек (называем точное количество)
11:00 "сладкого должно быть мало" и другие обязательные правила сладких подарков
12:45 о лучшем подарке для ребёнка
14:35 что делать, если ребёнок захотел очень дорогой подарок
16:05 можно ли дарить деньги
19:10 как быть, если один родитель балует ребёнка, а другой против этого
21:00 что делать, если ребёнок манипулирует и выпрашивает
23:00 какую подарочную стратегию выбрать конкретно для вашей семьи
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме