Что подарить ребёнку, чтобы эта вещь стала для него важной, а не была сломана и выброшена через неделю? Как договориться с родственниками, чтобы они не несли в дом дешёвые пластмассовые безделушки? Что делать, если ребёнок выпрашивает айфон или дорогую приставку? Как задаривание портит детей, даже если взрослые дарят с любовью?

Подкаст «Это надолго»: что и как дарить детям, чтобы их не испортить

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, какие родительские комплексы и проблемы стоят за безобидными детскими подарками.

Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, от каких детских подарков точно стоит отказаться.

О том, как сделать хороший книжный подарок своему ребёнку, подруге или маме, смотрите здесь

2:30 как связаны детские подарки и стремление современных родителей к минимализму

3:20 когда проводить "чистку" игрушек и кто такие дети-коллекционеры

5:00 как правильно купить подарок ребёнку и о чувстве вине родителей

06:20 могут ли дети составлять вишлисты и как договориться с родственниками о подарках

08:05 сколько на самом деле нужно ребёнку мягких игрушек (называем точное количество)

11:00 "сладкого должно быть мало" и другие обязательные правила сладких подарков

12:45 о лучшем подарке для ребёнка

14:35 что делать, если ребёнок захотел очень дорогой подарок

16:05 можно ли дарить деньги

19:10 как быть, если один родитель балует ребёнка, а другой против этого

21:00 что делать, если ребёнок манипулирует и выпрашивает

23:00 какую подарочную стратегию выбрать конкретно для вашей семьи

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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