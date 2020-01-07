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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-01-07T12:00+0300
https://ria.ru/20200107/1562942096.html
Подкаст "Это надолго": что и как дарить детям, чтобы их не испортить
https://cdn23.img.ria.ru/images/156294/18/1562941891_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_9b53106650ae555803123cb4e3e0e238.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": что и как дарить детям, чтобы их не испортить

12:00 07.01.2020
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Это надолго
Подкаст «Это надолго»: что и как дарить детям, чтобы их не испортить
Вчера, 12:00
Что подарить ребёнку, чтобы эта вещь стала для него важной, а не была сломана и выброшена через неделю? Как договориться с родственниками, чтобы они не несли в дом дешёвые пластмассовые безделушки? Что делать, если ребёнок выпрашивает айфон или дорогую приставку? Как задаривание портит детей, даже если взрослые дарят с любовью?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, какие родительские комплексы и проблемы стоят за безобидными детскими подарками.
Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, от каких детских подарков точно стоит отказаться.
О том, как сделать хороший книжный подарок своему ребёнку, подруге или маме, смотрите здесь.
2:30 как связаны детские подарки и стремление современных родителей к минимализму
3:20 когда проводить "чистку" игрушек и кто такие дети-коллекционеры
5:00 как правильно купить подарок ребёнку и о чувстве вине родителей
06:20 могут ли дети составлять вишлисты и как договориться с родственниками о подарках
08:05 сколько на самом деле нужно ребёнку мягких игрушек (называем точное количество)
11:00 "сладкого должно быть мало" и другие обязательные правила сладких подарков
12:45 о лучшем подарке для ребёнка
14:35 что делать, если ребёнок захотел очень дорогой подарок
16:05 можно ли дарить деньги
19:10 как быть, если один родитель балует ребёнка, а другой против этого
21:00 что делать, если ребёнок манипулирует и выпрашивает
23:00 какую подарочную стратегию выбрать конкретно для вашей семьи
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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