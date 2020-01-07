Даже кукуруза — в золоте. Какие подарки дарили генсекам в СССР

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Шелковые ковры, раритетные автомобили, инкрустированные золотом ружья, путевки в санатории — советская номенклатура любила под Новый год обмениваться подарками. Чем оригинальнее был презент, тем больше шансов у дарителя на карьеру в ЦК. Но угодить начальнику в эпоху дефицита было непросто.

Говорят, под Новый год…

В новогодние чудеса верили не только простые советские граждане, но и партийные функционеры. Претворять мечты в жизнь мешала нехватка товаров. Накануне праздников очереди за продуктами питания, косметикой, одеждой, игрушками выстраивались с самого утра. Страна Советов замирала в ожидании, когда что-нибудь "выбросят" на прилавки, и все это тут же шло на подарки.

Вопросы, что подарить, мучили и работников ЦК. Они не томились в очередях, но проблем перед главным праздником испытывали не меньше. Со времен Никиты Хрущева повелось делать новогодние подарки не только верхушке коммунистической партии в Москве, но и главам союзных республик. Те, в свою очередь, тоже гадали, чем порадовать столичное начальство. Учитывать приходилось вкусы, интересы, национальный колорит, увлечения лидеров: от поколения к поколению пристрастия генсеков менялись.

Самым непритязательным советским руководителем считается Владимир Ленин. Вождь мирового пролетариата радовался, когда ему дарили книги, сувениры с советской символикой. Самый дорогой подарок он получил в 1922 году: как заядлому шахматисту, товарищи по партии презентовали ему шахматный стол и два кресла. Фигуры были выполнены в революционной стилистике.

© РИА Новости Рисунок "В. И. Ленин за решением шахматной задачи" художника Василия Николаевича Масютина © РИА Новости Рисунок "В. И. Ленин за решением шахматной задачи" художника Василия Николаевича Масютина

Товарищу Сталину в подарок

Аскетичный образ жизни Иосифа Сталина не означал, что вождь так же скромно отмечает праздники. Как и все советские граждане, генералиссимус любил Новый год и праздновал его с размахом. При нем в Кремле начали проводить новогодние тожества.

Сталин не раз говорил, что лучший подарок для него — выступления любимых артистов: Веры Давыдовой, Валерии Барсовой, Ивана Козловского и Натальи Шпиллер. Чтобы порадовать генсека, 31 декабря они с самого утра прибывали в Кремль и начинали репетировать праздничную программу.

Двадцать первого декабря 1949 года вождь праздновал собственное 70-летие. Юбилей плавно перетек в новогодние торжества. Тогда подсчитали, что со всего Союза Сталину поступило более двадцати трех тысяч подарков.

Киевское руководство отправило в столицу монументальную картину "Триумф победившей Родины" художника Михаила Хмелько. На полотне изображен Парад Победы 1945 года в Москве.

Секретариат ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР подарил Сталину ковер в 70 квадратных метров с вытканным посередине портретом вождя. Вместо орнамента изображены эпизоды его революционной деятельности в Закавказье.

Руководители Латвийской ССР прислали серебряный ларец "Великие вершители коммунизма". На стенках шкатулки — барельефы Маркса, Энгельса, Ленина и самого Сталина. Золотыми буквами в центре ларца была выгравирована клятва Сталина продолжать дело Ленина. Подарок весил сорок три килограмма.

В Минске изготовили скульптуру Сталина с матерью. Трудящиеся Советской Туркмении подарили ковер с изображением отца народов в окружении туркменских и таджикских колхозников.

Ереван прислал вождю картину "Корабль мира", выполненную в золотых и серебряных цветах. Мачту символического судна венчала пятиконечная звезда, а на парусе красовался портрет юбиляра. Надпись на носу корабля гласила: "Великому Сталину от армянского народа".

Среди других примечательных новогодних подарков Сталину были музыкальные произведения, гербы, археологические находки, мебель, машины, телевизоры, одежда, столовые, чайные и кофейные сервизы. Трудящиеся Архангельской области подарили вазу, сделанную из бивня мамонта.

Самые оригинальные подарки впоследствии показывали на выставках, посвященных Сталину и времени его правления.

Позолоченный початок Хрущева

Никита Хрущев продолжил сталинскую традицию праздновать Новый год в Кремле. При нем на новогодние застолья стали приглашать не только партработников, но и членов их семей. Там же дарили друг другу подарки. Традиционно все внимание было приковано к тому, что презентовали первому лицу государства.

© Фото : МАММ / МДФ Никита Хрущев на детском новогоднем празднике в Большом Кремлевском дворце © Фото : МАММ / МДФ Никита Хрущев на детском новогоднем празднике в Большом Кремлевском дворце

Хрущеву, как и Сталину, преподносили ковры ручной работы, книги с гравировкой по золоту, скульптуры. Но стали появляться подарки и не столь монументальные. Так, президент Франции Шарль Де Голль в середине пятидесятых подарил советскому лидеру коллекцию арманьяка столетней выдержки. Руководство Чехословакии радовало "кремлевских жен" сервизами из хрусталя.

Одним из самых запоминающихся презентов Хрущеву стал позолоченный початок кукурузы. На такой символизм решился первый секретарь ЦК компартии Узбекистана Шараф Рашидов.

© РИА Новости / Пенсон Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР Шараф Рашидович Рашидов © РИА Новости / Пенсон Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР Шараф Рашидович Рашидов

Кукуруза, по мысли Хрущева, должна была стать главным продуктом советского сельского хозяйства, но в силу климатических условий кампания не дала результатов.

Брежневские подарки и награды

Слабостью Леонида Ильича были ордена. Их он считал главным подарком. Даже в последние годы правления по-детски просил наградить его за что-нибудь.

"Вы только в газетах потом не забудьте объявить, что меня наградили. А давать мне ничего не надо", — просил Брежнев у соратников.

Нравилось генсеку, когда в его честь произносятся тосты и звучат аплодисменты. Брежневу специально звонили с различных конференций и собраний, чтобы он послушал в телефонной трубке хвалебные речи.

© РИА Новости / Эдуард Песов Шестого октября 1974 года Первый секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер вручил Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу высшую награду Германской Демократической Республики — орден Карла Маркса © РИА Новости / Эдуард Песов Шестого октября 1974 года Первый секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер вручил Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу высшую награду Германской Демократической Республики — орден Карла Маркса

"Дорогой Леонид Ильич, на конференции все делегаты, стоя, долгими, бурными аплодисментами приветствовали каждое упоминание вашего имени", — рапортовали с мест. Брежнев сиял от счастья и говорил, что лучшего подарка ему и не надо. Но он лукавил.

Как и все предыдущие руководители партии, "верный ленинец" любил получать произведения искусства, ковры и скульптуры. Особой страстью генсека была охота. Поэтому чаще всего Брежневу дарили охотничьи ружья. За годы правления у него скопилась коллекция из более чем сотни раритетных стволов. Некоторые были инкрустированы золотом и слоновой костью. Иностранные оружейные фирмы специально рассылали по всем республикам СССР каталоги с новинками, предвкушая перед праздниками новые заказы для "дорогого Леонида Ильича".

В какую бы командировку ни отправлялись советские делегации, все послы, дипломаты, первые секретари компартий союзных республик первым делом привозили оружие для генсека.

Посол СССР в Соединенных Штатах Анатолий Добрынин, следуя традиции, привез Брежневу револьвер. "Кабанов добивать из него будете", — пояснил дипломат.

© РИА Новости / Олег Ласточкин Револьверы системы Кольта. Подарок президента США Джеральда Форда Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу © РИА Новости / Олег Ласточкин Револьверы системы Кольта. Подарок президента США Джеральда Форда Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу

Генсек передал ствол начальнику охраны, а тот поместил его в неподходящую кобуру. Как-то револьвер за нее зацепился и произвольно выстрелил. Пуля попала в ногу охраннику.

Брежнев, как в свое время и Хрущев, особенно благоволил к лидеру узбекских коммунистов. Рашидов и в Новый год, и в другие знаменательные даты одаривал генсеков дынями, арбузами, виноградом. Всю зиму эти лакомства хранились в подвалах Кремля.

Традиционным был и новогодний подарок Брежневу в виде бутылки шампанского с портретом генсека на этикетке. На заводах, где производился алкоголь, появилась даже специальная должность — "художник". Главное требование — изобразить Леонида Ильича максимально похожим на самого себя. Этикетки вин и шампанского, например, из Грузии художник дополнял еще и национальными орнаментами.

Магнитофоны, телевизоры, автомобили, проигрыватели — все эти подарки из года в год члены ЦК дарили Брежневу и друг другу.

Леонид Ильич стал первым генсеком, перед боем курантов обратившимся к гражданам страны с новогодним поздравлением. При нем торжества по случаю праздника члены ЦК стали отмечать не в Кремле, а дома — с семьей и друзьями.

Горбачевское чудо

Перестройка не повлияла на традицию дарить членам ЦК дорогие подарки накануне праздников. К слову, именно этот ритуал помог будущему реформатору взойти на политический олимп. Еще будучи секретарем Ставропольского крайкома КПСС, Горбачев оказывал всевозможные знаки внимания партийной номенклатуре. Стоило мало-мальски значимому московскому чиновнику отправиться на отдых или по работе в возглавляемый Михаилом Сергеевичем регион, как тот лично мчался в аэропорт встречать высокого гостя.

В гостиничном номере для визитера из Москвы уже был приготовлен ящик яблок, винограда, а иногда и алкоголь.

"Зачем это?" — спросил как-то Николай Дебилов, долгое время проработавший помощником у Брежнева.

"Так положено", — ответили ему сотрудники гостиницы.

Перед Новым годом все нужные люди в ЦК получали от Горбачева коробки с вином и коньяком. Плюс к этому молодой ставропольский руководитель присылал московскому начальству орехи, фрукты и многочисленные открытки с пожеланиями чудес в новом году.

Талант своевременно дарить правильные подарки нужным людям в столице способствовал тому, что в 1985 году в жизни Горбачева произошло главное чудо — он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Союзные узы

Руководители в Москве, получая подарки из союзных республик, старались что-то презентовать в ответ. При Сталине в основном одаривали союзников в Европе и Америке. Выбирали, как считалось, самое ненужное: старинные иконы, церковную утварь, религиозные книги — зачем это советскому человеку — атеисту?

В хрущевский период новогодние подарки из Москвы стали доставаться и в республики СССР, в частности в Закавказье и Средней Азии. По случаю праздников и юбилейных дат туда отправляли тракторы, автомобили, тепловозы и даже самолеты.

Но угодить всем было сложно. Поэтому национальные лидеры часто сами намекали кремлевской номенклатуре, что бы хотели получить. Самыми востребованными стали путевки в санатории, распределявшиеся из Москвы. Чиновники в союзных республиках иногда отправляли в центр списки своих родственников и знакомых, которые хотели бы поправить здоровье на черноморских курортах. Пользовалось спросом и бесплатное лечение или профилактика здоровья в ведущих клиниках столицы.