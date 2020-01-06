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Религия и мировоззрение
2020-01-06T23:58+0300
https://ria.ru/20200106/1563155188.html
Патриарх Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя
https://cdn25.img.ria.ru/images/154908/33/1549083367_0:91:2811:1672_1036x0_80_0_0_d96f97f2816dedf98673374ab9f86c95.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя

23:58 06.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
На патриаршую службу в главный храм России по случаю праздника Рождества Христова пришли несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении - архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти.
Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют Первый канал, "Россия 1" и "Спас" (с сурдопереводом), онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви patriarchia.ru.
Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская, Грузинская поместные церкви, афонские монастыри, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) - время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.
LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Вчера, 22:55Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проводит рождественское богослужение
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Религия и мировоззрениеРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваРоссияОбщество
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