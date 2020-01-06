Патриарх Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

На патриаршую службу в главный храм России по случаю праздника Рождества Христова пришли несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении - архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти.

Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская, Грузинская поместные церкви, афонские монастыри, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.