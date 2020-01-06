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МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
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РИА Новости

МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву

23:52 06.01.2020 (обновлено: 23:53 06.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины надеется, что визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву побудит Россию выполнить договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" на встрече в Париже 9 декабря, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко.
Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом.
"Мы ценим, что правительство ФРГ и лично канцлер поддерживает наше государство в отстаивании своей территориальной целостности и государственного суверенитета", - указала пресс-секретарь МИД Украины в ответ на запрос агентства УНН.
По ее словам, украинская сторона с немецкими коллегами находится в тесном контакте и координирует шаги по реализации минских договоренностей. "Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - добавила пресс-секретарь МИД Украины.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 15
"Нормандская четверка"МИД УкраиныАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вообще окраинцы Германию достали, они их уже матом посылают. Меркель едет вопросы по СП-2 решать, а не внутренней гражданской войной на окраине после переворота заниматься, к которой Россия никак не причастна.
7 января, 00:05
.F. Flurry-Z
3000000
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